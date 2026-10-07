מלי וליאל יהלומי | ארכיון

סוף לדרמה ולחרושת השמועות: מלי וליאל יהלומי, האם והבת שברחו מהארץ לפני כחודשיים ואותרו בדרום אמריקה, לא נעצרו בנמיביה שבאפריקה. השתיים עלו בשעה האחרונה (רביעי) על טיסה מאתונה שביוון בדרכן חזרה לישראל, וצפויות לנחות בנמל התעופה בן גוריון בסביבות השעה 15:30.

הדיווחים הראשוניים במהלך הלילה הצביעו על כך שהשתיים נעצרו בנמיביה בחשד לשימוש בדרכונים מזויפים. אולם, כעת מתברר כי מדובר בטעות בזיהוי - העצורות אינן מלי וליאל יהלומי, אלא ככל הנראה אם ובת איראניות. "אמרתי שלום, והבנתי מיד - אלה איראניות" שליח חב"ד בנמיביה, הרב יוסף רחימי, שופך אור על התקרית החריגה. לדבריו, הוא עודכן בלילה על ידי רשויות ההגירה על מעצרן של "שתי ישראליות", ומיד נרתם לסייע והעביר את המידע לקונסוליה בדרום אפריקה. הרוצחת ששרדה את זריקות ההוצאה להורג; אם הקורבן מגיבה בייאוש דניאל הרץ | 15:55 נורה ב-30 קליעים וכמעט טבע: דרמת החילוץ בלב נהר האמזונס דני שפיץ | 12:13 "הגעתי לתחנת המשטרה עם ארוחת בוקר וביקשתי לראות אותן. בהתחלה לא נתנו לי, אבל בסוף הצלחתי להיכנס", סיפר הרב רחימי. "הסתכלתי עליהן, אמרתי להן 'שלום, בוקר טוב' - ואז הבנתי מיד: אלה לא ישראליות, אלה איראניות". הרב רחימי, שאביו יליד איראן, פנה אליהן בשפתן: "הן הסתכלו עליי והיו בהלם, כנראה ניסו להבין מי אני ומה אני עושה שם. דיברתי איתן קצת בפרסית כדי להבין מה מצבן. לפחות יצאה להן מזה ארוחת בוקר ישראלית - השארתי להן את כריכי הטונה, הפירות והשתייה, הכול כשר למהדרין".

מלי וליאל בארגנטינה - צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:42 מלי וליאל בארגנטינה ( צילום: דוברות המשטרה )

שרשרת של טעויות ודרכונים מזויפים

כיצד בכלל שורבב שמן של מלי וליאל יהלומי לפרשה? הרב רחימי מסביר כי העצורות, שהחזיקו בדרכונים מזויפים שאינם ישראליים, טענו בחקירתן כי הן ישראליות. "ככל הנראה, בשרשרת הטעויות הזו מישהו חשב שמדובר ביהלומי על בסיס הטענה של העצורות, אבל אלו ממש לא הן", הבהיר.

במקביל, נציג משטרת ישראל באפריקה ובמזרח התיכון נכנס לתמונה ופנה למשטרת נמיביה לבירור הפרטים. לאחר שהועברו אליו מסמכים, תעודות זהות ותמונות של העצורות, נערכה השוואה לנתונים שבידי המשטרה - והחשד הוסר לחלוטין. במשטרה הבהירו סופית כי מדובר במתחזות, ואישרו כי אין מדובר ביהלומי.

מלי וליאל יהלומי הנעדרות בווינה ( צילום: באדיבות השגרירות )

כזכור, מלי וליאל יהלומי הוכרזו כנעדרות בחודש אוגוסט האחרון, לאחר שנעלמו בווינה שבאוסטריה. החיפושים אחריהן התפרסו על פני מספר יבשות והפעילו מאות חוקרים ברחבי העולם. במהלך החקירה התגלה כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה - היא משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה כבר לפני שנה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.