חבר אמת: הציוץ של נשיא ארגנטינה מיליי לציון ה-7 לאוקטובר

נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי פרסם היום (רביעי) ציוץ מרגש בחשבון ה-X שלו, לציון יום הזיכרון לשלוש שנים לטבח השבעה באוקטובר. הנשיא הארגנטינאי, הידוע בתמיכתו האיתנה במדינת ישראל, כתב בציוץ "AM ISRAEL JAI" - עם ישראל חי.

התמונה המצורפת לציוץ מציגה יד אגרוף חזקה המעוטרת בדגל ישראל, לצד הכיתוב המסורתי "עם ישראל חי" באותיות שחורות גדולות. הציוץ פורסם בשעה 16:04 שעון ישראל, ומהווה נדבך נוסף לעמדתו העקבית של מיליי לצידה של מדינת ישראל בזירה הבין-לאומית. הנשיא מיליי, שנבחר לתפקידו בשנת 2023, הפך לאחד מתומכיה הנלהבים ביותר של ישראל בקרב מנהיגי העולם. בחודש שעבר, במהלך ביקורו בניו יורק להשתתפות בעצרת הכללית של האו"ם, נפגש מיליי עם ראש הממשלה בנימין נתניהו. במהלך הפגישה הודה נתניהו לנשיא הארגנטינאי על תמיכתו האיתנה והבלתי מסוייגת במדינת ישראל. "הנשיא מיליי הוא אחד המנהיגים הגדולים של דורנו", אמר נתניהו באותה פגישה. "אתה עומד למען האמת. לא אכפת לך, אתה פשוט מדבר למען האמת. זו הסיבה שאתה תומך בישראל כי אנחנו חולקים את המורשת המשותפת הזו של צדק ולדבר למען האמת, ואין מי שעושה זאת טוב ממך".

( צילום: לע"מ )

מיליי עצמו הצהיר בראיון לכלי תקשורת צרפתי כי "אלמלא נתניהו – נתניהו הוא מנהיג יוצא מן הכלל עם חזון גיאופוליטי". הנשיא הארגנטינאי הוסיף והזהיר: "אלמלא נתניהו, יש לי ספקות אם היום הייתה קיימת – ממשיכה להתקיים – ישראל. וזה היה סכנה אמיתית לא רק לישראל, אלא גם לאירופה ולמערב כולו".

הקשר המיוחד של מיליי לעולם התורה והחסידות בא לידי ביטוי גם בביקוריו התכופים בציון הרבי מליובאוויטש בקווינס, ניו יורק. בשבוע שעבר, במסגרת שהותו בניו יורק, פקד הנשיא את הציון בערב הושענא רבה. בנוסף, ביקר מיליי בישיבת "דרכי תורה" בניו יורק, שם קיבל פרס "אוהב ישראל" כהוקרה על תמיכתו בישראל ובעם היהודי.

הציוץ של נשיא ארגנטינה, היום

בערב שמחת תורה, פרסם מיליי סטורי בעמוד האינסטגרם הרשמי שלו, שבו הוא נראה בפגישה עם הרב לוי מטוסוב, שליח חב"ד למוסדות האיחוד האירופאי. מה שבלט במיוחד היה הניגון שאותו בחר הנשיא לצרף לתמונה - ניגון ההקפות המיוחד לאביו של הרבי מליובאוויטש, רבי לוי יצחק שניאורסון זי"ע, שבחב"ד נוהגים לנגן אותו במהלך הקפות שמחת תורה.

הנשיא הארגנטינאי ידוע בחיבורו העמוק לטקסטים מקראיים. בראיון לרשת הצרפתית LCI ציין מיליי כי הוא מקפיד לשאוב השראה מספר התורה, ובפרט מספר שמות. "אני תמיד עושה התייחסות לתורה, אולי שמתם לב לכך. ואני מצטט קטעים מן התורה, כולל ספר שמות", אמר מיליי. "עבורי זהו סיפור השחרור החשוב ביותר של האנושות".