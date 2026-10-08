פוטוקראפט (פוטושופ)

מפתח תוכנה אמריקאי יצא למהלך שאפתני נגד אחת מחברות התוכנה המובילות בעולם העיצוב, הצילום והווידאו.

ברנדון תומאס, מהנדס תוכנה ומייסד חברת ארטקראפט, השתמש בבינה מלאכותית כדי לבנות מחדש שורה של תוכנות המזוהות עם אדובי ולהציע אותן בחינם ובקוד פתוח. הפרויקט, שנקרא ארטקראפט, כולל בשלב זה שבעה יישומים שנועדו להציע חלופות לתוכנות המרכזיות של אדובי: פוטוקרפט עבור פוטושופ, פילמקרפט עבור פרמייר, וקטורקרפט עבור אילוסטרייטור, לייטקרפט עבור לייטרום, אפקטקרפט עבור אפטר אפקטס, דיזייןקרפט עבור אינדיזיין ופי-די-אף-קרפט עבור אקרובט. תומאס נעזר במודל הבינה המלאכותית קלוד אופוס 5.5 כדי לפתח את התוכנות בשפת התכנות ראסט. לדבריו, מדובר בתחליפים שנבנו מחדש ולא בקוד שהועתק מתוכנות אדובי. מרבית היישומים זמינים למערכות חלונות, מק ו־לינוקס, ובחלק מהמקרים ניתן להפעיל אותם גם ישירות דרך הדפדפן.

לייטקראפט

הסיבה האישית למהלך אינה מסתכמת ברצון להתנסות בטכנולוגיה. תומאס סיפר כי הוא מתוסכל מאדובי וממודל המנויים שלה, ואף טען כי חויב בעבר בדמי ביטול. מבחינתו, המטרה היא להעמיד לרשות יוצרים כלים מקצועיים ללא התלות במנוי לתוכנה סגורה.

אלא שהפרויקט עדיין נמצא בתחילת דרכו. חלק מהיישומים מוגדרים כגרסאות אלפא מוקדמות ואחרים נמצאים בפיתוח, והדיווחים הראשונים מצביעים על כך שיש עדיין באגים וחוסרים משמעותיים לעומת התוכנות המקוריות של אדובי. לכן, למרות הדמיון בממשק ובכלים, עדיין מוקדם לקבוע שמדובר בתחליף מלא לפוטושופ או לפרמייר.

ובכל זאת, דווקא קצב הפיתוח הוא מה שמעורר את ההתלהבות. הרעיון שמפתח יחיד יכול להיעזר במודלי בינה מלאכותית כדי לבנות בתוך זמן קצר סדרה של תוכנות שבעבר דרשו צוותי פיתוח עצומים, ממחיש את השינוי שמביאה הבינה המלאכותית לעולם התוכנה.

תומאס אף הציב יעד שאפתני להגיע לרמת התאמה גבוהה מאוד לתוכנות אדובי בתוך חודשים, תוך הסתמכות גם על קהילת המשתמשים שתדווח על תקלות ותציע שיפורים.