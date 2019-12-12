לאחר
שבועות של ציפייה ושמועות סוערות ברשת,
גוגל
חושפת רשמית את הכלי החדש שלה לעריכת
תמונות.
הכלי
המהפכני מאפשר שילוב מדויק של תמונות,
שינוי
רקעים והוספת פרטים מבלי לעוות את התמונה,
ומציג
אלטרנטיבה חסרת תקדים לפוטושופ המיושנת
(חדשות
טכנולוגיה)
ספיחי טרנד הפוטושופ שהכה לאחרונה ברשת: החברים החילוניים בתכנית ההומור 'ארץ נהדרת', ובהם ירון ברלד, יובל סמו, טל פרידמן, אלי פיניש, ואפילו רועי בר נתן, עברו החזרה בתשובה מזורזת בפוטושופ. צפו בתמונות שעיבד רפאל בן זכרי (רץ ברשת, אינטרנט)
פיתוח חדש של חברת אדובי יחד עם סטודנט מאוניברסיטת מישיגן, עומד להפוך את העבודה שלכם בפוטושופ לחוויתית הרבה יותר. במקום ל'רנדר' עם העכבר - פשוט תדברו. האפליקציה מבוססת על אופציית הזיהוי הקולי, ומיועדת להקל את העבודה על בעלי ההתקנים הניידים (דיגיטל, חדשות טכנולוגיה)