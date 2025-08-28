פוטושופ זה למיושנים: גוגל חושפת כלי מהפכני לשילוב תמונות

אחרי שבועות של שמועות סוערות ותוצאות ויראליות שהדהימו את הרשתות החברתיות, גוגל מסירה את הלוט וחושפת רשמית: שהיא עומדת מאחורי מודל עריכת התמונות המסתורי והעוצמתי שזכה לכינוי "נאנו בננה".

כעת, המודל פורץ הדרך, שפותח במעבדת Google DeepMind, זמין לכולם ומשולב בפלטפורמת Gemini תחת השם החדש יותר: Gemini 2.5 Flash Image.

"נאנו בננה" יצר באזז אדיר בזכות יכולותיו הייחודיות, שאף העלו חשדות בקהילת ה-AI כי גוגל עומדת מאחוריו. בניגוד למודלים אחרים מוכרים, הוא מתפקד כעורך תמונה טקסטואלי שמבין הקשרים עמוקים בתוך התמונות.

התוכנה מאפשרת לבצע שינויים מדויקים ונקודתיים מבלי לפגוע או לעוות פרטים אחרים בתמונה, תוך שמירה על יציבות ואמינות. לדוגמה, אם תעלו תמונה של ילד נוסע באופניים ואוכל ארטיק ותבקשו להוסיף לילד כובע, המודל יוסיף אך ורק את הכובע, מבלי לשנות את הרקע או הילד עצמו. יכולת משופרת זו מונעת את הנטייה המעצבנת של מודלי AI אחרים "לשכוח" את מאפייני האדם או האובייקט ולייצר תוצאות לא מדויקות.

בגוגל טוענים שהמטרה העיקרית של השדרוג היא לאפשר עריכות מדויקות, ובכך למנוע את התוצאה המוכרת והמתסכלת של "דומה, אבל לא בדיוק" כאשר דמויות בתמונה מתחילות להשתנות ולהתעוות.

הכלי החדש, מאפשר למשתמשים לבצע שילובים ומניפולציות מדויקות ומרשימות במיוחד, גם ללא רקע מקצועי בעריכת תמונות. הוא מציע יכולות מגוונות כמו שינוי רקעים, תסרוקות, או פרטי לבוש בקלות באמצעות פרומפט טקסטואלי. ניתן אף לשלב אלמנטים משתי תמונות שונות ליצירת קומפוזיציות חדשות לחלוטין.

המודל זכה לשבחים רבים בקהילת ה-AI ואף הגיע לראש דירוג באתר LMarena, המדרג מודלי AI על בסיס עימות ראש בראש. הדיווחים ברשתות החברתיות על תוצאותיו ה"מרנינות" וה"משופרות" הגיעו לשיאים.

ההשקה הרשמית של Gemini 2.5 Flash Image זמינה כבר עכשיו באפליקצייה ובפלטפורמת הוובי של Gemini. השקת הכלי מציבה אתגר משמעותי בפני כלי עריכה מסורתיים כמו פוטושופ, ורבים כבר תוהים האם זהו תחילתו של סוף עידן כלי העריכה הוותיקים.