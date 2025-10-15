טראמפ מתפוצץ על ה'טיים': "התמונה הגרועה ביותר בכל הזמנים"

למרות שהכתבה האחרונה של טיים מגזין היללה את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על תפקידו המרכזי בהשגת הסכם הפסקת האש בין ישראל לחמאס, הנשיא התמקד דווקא בתמונה שעל שער המגזין.

בפוסט שפרסם טראמפ ב־Truth Social בליל שלישי כתב:

“טיים מגזין פרסם עליי כתבה די חיובית, אבל התמונה - אולי הגרועה ביותר בכל הזמנים. הם ‘העלימו’ לי את השיער, ושמו משהו מרחף על הראש שנראה כמו כתר קטן במיוחד. ממש מוזר! מעולם לא אהבתי צילומים מזווית תחתונה, אבל זה צילום גרוע במיוחד, והם צריכים להתבייש בזה. מה הם מנסים לעשות ולמה?”

הביקורת על התמונה הגיעה דווקא בעיצומו של מסע הניצחון של טראמפ, לאחר שביום שני, שוחררו כל 20 בני הערובה הישראלים החיים שהוחזקו בידי חמאס ברצועת עזה.

על פי טיים, במסגרת ההסכם שוחררו 250 אסירים פלסטינים שנידונו למאסר עולם ועוד 1,700 עצורים מעזה מאז מתקפת ה־7 באוקטובר 2023. במגזין ציינו כי מדובר בהישג שעשוי להפוך לסימן ההיכר של כהונתו השנייה של טראמפ ולנקודת מפנה אסטרטגית במזרח התיכון, אך הזהירו כי אף שההסכם דו־שלבי, עדיין קיים סיכון שיתמוטט.

לאחר שחרור בני הערובה נשא טראמפ נאום חגיגי בפני הכנסת בירושלים, ולאחר מכן המריא לקהיר לפגישות עם מנהיגי האזור. בדבריו הדגיש את “הרגע ההיסטורי” ואת חלקם של יועציו בהשגת ההסכם, אך לא החמיץ הזדמנות לתקוף את קודמיו בתפקיד, ג’ו ביידן וברק אובמה, שלדבריו “נכשלו היכן שאנחנו הצלחנו”. “בהפסקת האש הזאת השגנו את הפריצה הקשה ביותר, אולי הקשה ביותר אי פעם,” אמר טראמפ. “מעולם לא ראיתי דבר כזה - אנשים רוקדים ברחובות, לא רק בישראל, אלא גם במדינות שמעולם לא היו חוגגות דבר כזה.”

עם זאת, גורמים לשעבר בממשל ביידן טענו בראיון ל־פוליטיקו כי טראמפ רק קצר את פירות העבודה שהונחה לפניו. לדבריהם, הממשל הקודם כבר גיבש הסכם דומה, אך טראמפ “השהה את התהליך” במשך חודשים. אחד מהם אמר כי טראמפ “ירש הפסקת אש שהתפרקה בגלל חוסר מעורבות אמריקנית, איפשר לישראל ליישם מדיניות מצור, ונכנס לעימות עם איראן, ורק לאחר כישלון התקיפה בקטר החל להפעיל לחץ מדיני אמיתי.”

שר החוץ לשעבר אנתוני בלינקן ציין בפודקאסט פופלרי בארה"ב: בעצם זו אותה תוכנית שאנחנו פיתחנו במשך חודשים והשארנו לממשל הנכנס. אני שמח מאוד שהם השתמשו בה.”