אחרי שאותרה בקפריסין אחרי שעות של חרדה, היאכטה הישראלית שנעלמה בלב ים בזמן סופת "ביירון", הגיעה הבוקר סוף סוף לארץ, וחנתה במעגן בעיר חדרה. על היאכטה היו ארבעה אנשי צוות ישראלים - שלושה תושבי הכפר הבדואי שבגליל התחתון, ואדם נוסף מהקריות. כלל הנוכחים בספינה שוחררו לבתיהם.

על פי הדיווח ב-N12, גורם המעורה בפרטים אמר כי בשל תקלת המנוע שהתרחשה בלב ים היאכטה נסחפה ולא הצליחה לדבוק במסלול המתוכנן. כוחות של שיטור ימי קפריסאי, שיטור ימי ישראלי וחיל הים חברו יחד לסייע לה.

לדברי הגורם, חלק מהכוחות עלו על היאכטה, בדקו את מצבה וליוו אותה בבטחה עד למעגן חדרה. "ליווינו אותם עד עגינה בטוחה", אמר הגורם, וציין כי בוצע גם בידוק מלא לצוות ולכלי השיט. גם מסע חזרתה ארצה לא עבר חלק, וכי בשל תקלת מנוע, עגנה בסופו של דבר בישראל באיחור של שעות.

עוד דווח כי בתחילה עלה חשד לפלילים, בין היתר בשל התנהלות חריגה של הנוסעים, שלפי החשד הביאה להיעלמותם מהרדאר ולמאמצי החיפוש אחריהם. לאחר מספר בדיקות החשד לפלילים הוסר ואין עצורים בפרשה.

כזכור, לפני שלושה ימים, אחרי יממה של חיפושים ודאגה לגורלם של אנשי הצוות שעל היאכטה הישראלית שעשתה דרכה לקפריסין, רשות הספנות בקפריסין עדכנה שהצליחה ליצור קשר עם היאכטה בעזרת כלי שיט סמוך לספינה. חלק מהישראלים שהיו על הספינה מוכרים למשטרה.

הם יצאו להפלגה מהמרינה באשקלון לכיוון קפריסין. לפני ארבעה ימים אבד איתם הקשר, כשהם היו ליד פאפוס, וכעבור יממה כאמור הוא חודש. הספינה לא הייתה במצוקה אלא מנותקת קשר בלבד.