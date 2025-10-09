כיכר השבת
"ביצת החורף הקיסרית של פברז'ה"

שוברת שיא היסטורי | המחיר המדהים של ביצת היהלומים במכירה הפומבית

פריט נדיר וייחודי שנוצר ב-1913 על ידי אחת המעצבות הבודדות בהיסטוריה של פברז'ה, הוצג כמתנה אישית מהצאר ניקולאי השני לאמו וצפוי להפוך ליצירה היקרה ביותר של פברז'ה שנמכרה אי פעם | הביצה, המשובצת ביותר מ-3,200 יהלומים ונחשבת לפסגת המלאכה וההמצאה האמנותית, תוצע למכירה פומבית בכריסטי'ס בלונדון בדצמבר עם הערכה שעשויה לחצות את רף 100 מיליון השקלים (בעולם)

ביצת החורף הקיסרית (צילום: Christie's Images Ltd 2025)

בלונדון מתכוננים לאחד האירועים הגדולים בשוק האמנות: ביצת החורף הקיסרית של פברז'ה, יצירת אומנות מהמפורסמות והיקרות בעולם, מוצגת למכירה פומבית בכריסטי'ס בראשית דצמבר. הביצה המפוארת נוצרה ב-1913 עבור שושלת רומנוב, כחלק מהמסורת של מתנות פסחא קיסריות. את הביצה עיצבה אלמה פיל, אחת משתי נשים בלבד שעבדו כמעצבות בבית פברז'ה, ושאבה השראה מקרחוני חורף רוסיים שנשקפו לחלונה.

ביצת החורף הקיסרית (צילום: Christie's Images Ltd 2025.)

היצירה עצמה מגולפת מגוש קריסטל נדיר, משובצת ביהלומים ופלטינה המדמים דוגמת קרח, ומוצגת על גבי בסיס המזכיר גוש של קרח נמס. בתוכה מסתתרת הפתעה: סלסלה מפלטינה שבתוכה אנמונים מגולפים מאבן קוורץ לבנה עם עלים מג'אדייט וזהב—סמל להתחדשות האביב. הפאר והיוקרה הושקעו עד לפרטי פרטים, והמחיר ששילם עליה הצאר ניקולאי השני עמד בזמנו על 24,600 רובל - פי מאה משכר פועל ממוצע באותה תקופה.

דרכה של ביצת החורף לא הייתה קלה: היא הוחרמה לאחר המהפכה הרוסית, נמכרה בסכום פעוט לדילר לונדוני, נעלמה מהעין הציבורית במשך עשרות שנים, עד שנמצאה במקרה בתוך לא פחות מקופסת נעליים בשנת 1993. מאז, היא שברה פעמיים את שיא המחיר ליצירת פברז'ה ונרכשה בפעם האחרונה על ידי הנסיך הקטארי סעוד אל-תאני.

הביצה צפויה להעמיד שיא חדש במחיר ליצירת פברז'ה - עם הערכות של מעל ל-20 מיליון פאונד (יותר מ-100 מיליון ש"ח). יחד איתה יוצעו למכירה עוד כ-50 יצירות נדירות מאותו אוסף, עם הערכות מחירים שנעות בין אלפי למיליוני פאונד.

