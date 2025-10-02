פיגוע קשה התרחש היום (חמישי) בבית הכנסת "היטון פארק" (Heaton Park Hebrew Congregation) בעיר מנצ'סטר שבאנגליה, בעת תפילות יום הכיפורים. מחבל חמוש ברכב ובסכין ניסה לחדור לבית הכנסת, דרס ודקר מתפללים – ורצח שניים מהם. ארבעה נוספים נפצעו, בהם כמה במצב קשה. כוחות המשטרה שהוזעקו למקום חיסלו את המחבל בירי.

ניסיון חדירה לבית הכנסת סוכל

על פי הודעת משטרת מנצ'סטר, האירוע החל כאשר התקבל דיווח על ניסיון דריסה ולאחר מכן דקירה של מתפללים מחוץ לבית הכנסת. צוותי חירום, בהם פרמדיקים שהגיעו בתוך דקות ספורות, טיפלו בפצועים שהותקפו הן מהרכב והן בסכין.

עדויות מהשטח מצביעות על כך שהמחבל ניסה לפרוץ פנימה אל אולם התפילה, שבו שהו מאות מתפללים, אך מאבטחי המקום והרב דניאל ווקר חסמו את דלת הכניסה ומנעו ממנו להיכנס. "בזכותם נמנע אסון כבד בהרבה", נמסר מהמשטרה המקומית.

הקהילה היהודית בהלם

הקהילה היהודית במנצ'סטר, מהגדולות בבריטניה, מצויה בהלם כבד. מתפללים שתיעדו את הרגעים הדרמטיים סיפרו על "צעקות אימה", וכי רבים מהנוכחים נאלצו להתבצר בתוך בית הכנסת עד לסיום האירוע.

שגרירות ישראל בלונדון פרסמה הודעת גינוי חריפה:

"שגרירות ישראל בממלכה המאוחדת מגנה את הפיגוע שבוצע ביום כיפור בבית הכנסת של הקהילה העברית בהיטון פארק במנצ'סטר. השגרירות נמצאת בקשר הדוק עם הקהילה היהודית במנצ'סטר, הרשויות הבריטיות וקרן הביטחון הקהילתית (CST) כדי לעקוב אחר ההתפתחויות ולהבטיח מתן התמיכה הנדרשת. אנו מודים למשטרת מנצ'סטר על תגובתה המהירה. יש להבטיח את שלומן וביטחונן של הקהילות היהודיות בממלכה המאוחדת. מחשבותיו ותפילותיו של עם ישראל עם הקורבנות, משפחותיהם ועם הקהילה היהודית כולה בתקופה קשה זו."

חשש לגל אירועים אנטישמיים

גורמי ביטחון בבריטניה בוחנים כעת האם הפיגוע קשור לארגוני טרור בינלאומיים או שמדובר בפעולה מקומית בהשראה. במקביל, גובר החשש בקרב הקהילה היהודית באנגליה מהסלמה באירועי אנטישמיות על רקע המלחמה במזרח התיכון.

ראש ממשלת בריטניה התייחס לאסון וכתב: אני מזועזע מההתקפה בבית כנסת בקראמפסל.

העובדה שזה קרה ביום כיפור, היום הקדוש ביותר בלוח השנה היהודי, הופכת את המצב למזעזע עוד יותר.

מחשבותיי עם יקיריהם של כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום ולכל כוחות ההצלה הראשונים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לפיגוע ואמר: "ישראל אבלה עם הקהילה היהודית בבריטניה לאחר מתקפת הטרור הברברית במנצ'סטר. ליבנו עם משפחות הנרצחים, ואנו מתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. כפי שהזהרתי באו"ם: חולשה אל מול הטרור רק מביאה עוד טרור. רק כוח ואחדות יוכלו להביס אותו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר התייחס: "אני שולח תנחומים למשפחות הנרצחים בפיגוע הקשה במנצ'סטר. בריטניה, שבשנים האחרונות בחרה פעם אחר פעם לחבק מחבלים, להגן עליהם ולתמוך בהם - קיבלה היום תזכורת אכזרית לכך שמי שמחזק את הטרור, סופו שהוא יכה גם בתוככי מדינתו".

עוד הוסיף: "הגיע הזמן שמנהיגי בריטניה יתעשתו ויבינו מה עובר על אזרחי מדינת ישראל מדי יום - הטרור אינו מבדיל, בין ישראלים לאנגלים. היום זה כלפי יהודים, מחר זה כלפי כל העולם המערבי".