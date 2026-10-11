תיעודים המופצים ברשת מציגים את ממדי הפגיעה בנמל התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בבירת סעודיה, לאחר מתקפה קטלנית שהותירה הרוגים ומאות פצועים. בין התמונות הקשות נראים עשן סמיך ולהבות, בעוד הרשויות מתמודדות עם השלכות התקיפה והחשש מהסלמה נוספת באזור.

המתקפה אירעה ביום שבת האחרון ופגעה במתחם נמל התעופה בריאד. לפי נתוני רשות התעופה האזרחית הסעודית, 12 בני אדם נהרגו ו-309 נפצעו, בהם פצועים במצב קשה. בין ההרוגים אזרח אמריקני, ארבעה אזרחים סעודים ושמונה אזרחים זרים נוספים ממדינות שונות.

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:55 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

בתיעודים שהגיעו לכלי תקשורת בינלאומיים נראים עשן שחור ולהבות באזור נמל התעופה. התמונות ממחישות את עוצמת הפגיעה במתחם אזרחי המשמש אלפי נוסעים, אולם לא כל הסרטונים המופצים ברשת אומתו, ויש להיזהר מהצגתם כתיעוד ישיר של רגע הפגיעה או של כלל הנזקים.

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:16 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

על פי הדיווחים, המתקפה פגעה באזור הטרמינלים 3 ו-4, המשמשים לטיסות פנים. הרשויות הסעודיות מסרו כי נגרם גם נזק לרכוש וכי היקפו עדיין נבדק. בעקבות האירוע הופסקה הפעילות בנמל התעופה, וחברות תעופה נאלצו לבטל טיסות או לשנות את לוחות הזמנים שלהן.

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:10 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:05 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

מותו של האזרח האמריקני הפך את האירוע גם לסוגיה אמריקנית ישירה. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו גינה את התקיפות, שבהן נהרגו אזרחים ממדינות שונות, והדגיש את חומרת הפגיעה בנמל התעופה.

זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:07 זירת קרב בלב נמל התעופה: התיעודים הקשים מסעודיה ( צילום: רשתות חברתיות )

התיעודים מבריאד מצטרפים לשורת תקיפות נגד מתקנים אזרחיים ותשתיות בסעודיה בימים האחרונים. כעת, לצד המאמצים לטפל בפצועים ולהעריך את הנזק, נותרת השאלה אם המתקפה הקטלנית תוביל לתגובה צבאית רחבה יותר ולפתיחת חזית נוספת במלחמה האזורית.