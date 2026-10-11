הסלמה ביטחונית במפרץ הפרסי: לפחות 12 בני אדם נהרגו ו-310 נוספים נפצעו במתקפה נרחבת שביצעו המורדים החות'ים מתימן לעבר נמל התעופה הבינלאומי בבירת סעודיה, ריאד. המתקפה גרמה להרס רב במקום ולנפגעים רבים שפונו לבתי החולים באזור.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר הלילה (בין שבת לראשון) כי אזרח ארצות הברית נמנה עם 12 ההרוגים באירוע. רוביו פרסם גינוי חריף למתקפה ואמר כי היא "מעידה על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע". בדבריו הדגיש מזכיר המדינה כי "על מתקפות כאלו להיפסק מיד".

במקביל למתקפה על נמל התעופה, הקואליציה הצבאית בהובלת סעודיה הודיעה הלילה כי מערכות ההגנה האווירית של הממלכה זיהו ויירטו בהצלחה טיל בליסטי נוסף ששיגרו החות'ים מתימן לעבר מחוז אל-ח'ארג' שבסעודיה, ובכך נמנע אסון כבד נוסף.

המתקפה מגיעה על רקע מתיחות מתמשכת באזור. על פי דיווחים שפורסמו בימים האחרונים, הצי הבריטי מסר כי טהראן הגבירה את הפגיעה בכלי שיט באזור מצר הורמוז - לפחות 10 כלי שיט נפגעו במהלך השבוע האחרון. התקיפות מתבצעות באמצעות טילים וכטב"מים.

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יצוין כי בחודשים האחרונים מתגלעת מחלוקת חריפה בצמרת ההנהגה הסעודית בשאלת אופן התגובה הראוי למתקפות החות'ים. על פי דיווח שפורסם בעבר, שר החוץ הסעודי פייסל בן פרחאן דוחף לכיוון מתון ולפתרון דיפלומטי מול החות'ים, בעוד שר ההגנה הסעודי ח'אלד בן סלמאן דורש לצאת במהלך צבאי נחרץ.

בן סלמאן סבור כי הפסקת אש בעיתוי הנוכחי תהווה "קטסטרופה" עבור הממלכה, ודורש לצאת למתקפה שתחזיר לכוחות הפרו-סעודיים את השטחים האסטרטגיים שאיבדו לאחרונה בקרבות באזור מיצר באב אל-מנדב.