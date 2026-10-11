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קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות 

מבקרים בפארק נחשפו לאירוע מסוכן במיוחד, לאחר שאדם נכנס למתחם הנמרים והותקף | המשטרה פתחה בבדיקת נסיבות המקרה (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הנמרים ונפצע אנושות (צילום: רשתות חברתיות)

אנגליה. אדם שנכנס למתחם הנמרים הותקף בידי אחד מבעלי החיים ונפצע באורח אנוש. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים שהוזעקו למקום, מותו נקבע בזירה.

לפי הודעת משטרת דרום יורקשייר, בשעה 13:35 ביום שבת האחרון התקבל דיווח על אדם שנכנס למתחם הנמרים בפארק. הנמר תקף אותו וגרם לו לפציעות קשות. כוחות ההצלה הגיעו למקום, אך בהמשך נאלצו לקבוע את מותו.

בעקבות האירוע פונה הפארק ממבקריו, וכוחות המשטרה נשארו במקום לצורך בדיקת נסיבות המקרה. שירותי החירום הזעיקו למקום שני אמבולנסים, מסוק פינוי רפואי ורופא.

במשטרה הבהירו כי הנמר לא נפגע במהלך האירוע ונשאר בתוך המתחם. עוד נמסר כי אין סכנה נוספת לציבור. זהות ההרוג ונסיבות כניסתו למתחם טרם פורסמו במלואן, ומשפחתו עודכנה באירוע ומקבלת תמיכה מגורמי סיוע מיוחדים.

קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות
קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות (צילום: רשתות חברתיות)

פארק חיות הבר ביורקשייר נפתח בשנת 2009, ובו מתחמים המיועדים למגוון בעלי חיים. מתחם הנמרים, המכונה "ארץ הנמרים", נפתח בשנת 2011 ומשתרע על פני שטח של כשני דונמים, עם שביל תצפית מוגבה המאפשר למבקרים לצפות בבעלי החיים.

הפארק הודיע כי הוא משתף פעולה עם הרשויות בחקירת האירוע, וכי המקום יישאר סגור ביום ראשון, 11 באוקטובר. בשלב זה נמשכת בדיקת נסיבות התקרית הקטלנית.
בריטניהאנגליהגן חיותטיגריס
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