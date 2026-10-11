שיטפונות בזק חריגים פקדו ביום חמישי את סנטיאגו, בירת צ'ילה, בעקבות גשמים עזים שירדו באזור. זרמים אדירים של מים, בוץ וסלעים שטפו את הרחובות, סחפו מכוניות ואוטובוסים וגרמו לנזקים כבדים לבתים ולתשתיות.

עיקר הפגיעה נרשמה באזור לאס קונדס שבמזרח הבירה, שם הפכו כבישים לנהרות שוצפים. בתיעודים מהאזור נראו כלי רכב שנגרפו בזרמים העזים, בעוד כוחות החירום פעלו לחילוץ תושבים שנלכדו במקומות שונים.

לפי הרשויות, לפחות שישה בני אדם נפצעו, בהם פעוט בן שנה שסבל משברים. כ-600 משקי בית פונו, והצפות במבנה של מרפאה מקומית אילצו את הצוותים לפנות גם מטופלים.

נשיא צ'ילה, חוסה אנטוניו קאסט, הכריז על מצב חירום באזור לאס קונדס כדי לאפשר לרשויות להתמודד עם הנזקים.

שר הפנים של צ'ילה, קלאודיו אלוואראדו, הסביר כי השיטפונות נגרמו בעקבות כמויות גשם גדולות שהצטברו בתוך זמן קצר. לדבריו, במהלך השבוע ירדו באזור כמעט 100 מילימטרים של גשם, ובהמשך נרשמו פרצי גשם חזקים שהחריפו את המצב.