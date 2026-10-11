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החייל שביצע טבח

בשידור חי: טראמפ שוקל צעד חריג לקראת הוצאה להורג היסטורית 

טראמפ מתלבט אם לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נדאל חסן, שהורשע בטבח בבסיס פורט הוד ב־2009, מול כיתת יורים (בעולם)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין נדאל חסן, משמאל הנשיא טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא טרם הכריע אם לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נדאל חסן, רב סרן לשעבר בצבא האמריקני שהורשע ברצח 13 בני אדם ובפציעת 32 נוספים.

לפי הדיווח בפוקס ניוז, ההוצאה להורג באמצעות כיתת יורים נקבעה ל־3 בדצמבר, ואם תצא לפועל תהיה הראשונה בצבא האמריקני מאז 1961.

"יש שתי אפשרויות: לא להראות את זה ולהראות את זה", אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. לדבריו, שידור ההוצאה להורג עשוי להרתיע אחרים מלבצע מעשים דומים. "בסופו של דבר אקבל החלטה", הבהיר הנשיא, והוסיף כי הוא מודע לעמדת הצבא בנושא.

פינוי פצועים בזירת הירי הקטלני (צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה)

טראמפ אישר את השימוש בכיתת יורים בעקבות המלצה של שר המלחמה פיט הגסת'. סגן הנשיא ג'יי־די ואנס אמר כי אינו יודע אם ההוצאה להורג תשודר, והבהיר כי אם השידור יתקיים, הוא עצמו לא יצפה בו.

חסן, רופא צבאי לשעבר, הורשע במתקפת הירי בבסיס פורט הוד בנובמבר 2009, שבה נרצחו 13 בני אדם ו־32 נפצעו. אם ההוצאה להורג תתקיים, תהיה זו ההוצאה להורג הראשונה בצבא האמריקני זה יותר משישה עשורים, והראשונה באמצעות כיתת יורים מאז 1945.
ארה"בדונלד טראמפשידור חיהוצאה להורגפיט הגסת'

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