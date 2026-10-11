בשידור חי: טראמפ שוקל צעד חריג לקראת הוצאה להורג היסטורית 

מימין נדאל חסן, משמאל הנשיא טראמפ ( צילום: הבית הלבן )

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם הכריע אם לשדר בשידור חי את הוצאתו להורג של נדאל חסן, רב סרן לשעבר בצבא האמריקני שהורשע ברצח 13 בני אדם ובפציעת 32 נוספים.

לפי הדיווח בפוקס ניוז, ההוצאה להורג באמצעות כיתת יורים נקבעה ל־3 בדצמבר, ואם תצא לפועל תהיה הראשונה בצבא האמריקני מאז 1961. "יש שתי אפשרויות: לא להראות את זה ולהראות את זה", אמר טראמפ לכתבים בבית הלבן. לדבריו, שידור ההוצאה להורג עשוי להרתיע אחרים מלבצע מעשים דומים. "בסופו של דבר אקבל החלטה", הבהיר הנשיא, והוסיף כי הוא מודע לעמדת הצבא בנושא.

פינוי פצועים בזירת הירי הקטלני ( צילום: נחלת הכלל מתוך ויקיפדיה )

טראמפ אישר את השימוש בכיתת יורים בעקבות המלצה של שר המלחמה פיט הגסת'. סגן הנשיא ג'יי־די ואנס אמר כי אינו יודע אם ההוצאה להורג תשודר, והבהיר כי אם השידור יתקיים, הוא עצמו לא יצפה בו.

חסן, רופא צבאי לשעבר, הורשע במתקפת הירי בבסיס פורט הוד בנובמבר 2009, שבה נרצחו 13 בני אדם ו־32 נפצעו. אם ההוצאה להורג תתקיים, תהיה זו ההוצאה להורג הראשונה בצבא האמריקני זה יותר משישה עשורים, והראשונה באמצעות כיתת יורים מאז 1945.