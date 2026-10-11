אחרי ששרדה את ההוצאות להורג: המילים הראשונות שלה כשהתעוררה

כריסטה פייק, אסירת המוות שהפכה לאדם הראשון בתולדות ארצות הברית ששרד לאחר שכבר הוזרקו לגופו חומרי הוצאה להורג קטלניים, שוחררה מבית החולים והוחזרה להמשך מאסר בבית הכלא. כך דווח הלילה (בין שבת לראשון) בניו יורק פוסט. כעשרה ימים חלפו מאז ניסיון ההוצאה להורג הכושל שהסתיים באופן חריג ביותר.

פייק, בת 50, הייתה אמורה להיות האישה הראשונה שמוצאת להורג במדינת טנסי מזה למעלה ממאתיים שנה. אולם ההליך שהתקיים בבית הכלא ב-30 בספטמבר הסתבך באופן דרמטי כאשר התברר שהיא עדיין נושמת לאחר שקיבלה שתי מנות של פנטוברביטל, החומר ששימש להוצאה להורג באמצעות זריקה קטלנית.

במהלך ימי אשפוזה, צוות סוהרים חמוש ליווה את פייק בעוד הרופאים נלחמו על חייה. היא פונתה לבית החולים כשהיא מחוסרת הכרה לחלוטין ומחוברת למכשיר הנשמה. בשלב מסוים העריכו עורכי דינה והצוותים המלווים כי היא שרויה במצב של מוות מוחי וכי ימיה ספורים.

למרות התחזיות הקודרות, חלה תפנית חדה במצבה הרפואי. פייק שבה להכרה מלאה והחלה לתקשר עם סביבתה. "כריסטה היא שורדת ותיקח את ההחלמה יום אחר יום", מסרו עורכי דינה לפי הדיווח. המילים הראשונות שאמרה לנוכחים בחדרה ברגעיה הראשונים לאחר שהתעוררה היו "איפה אני ומי אתם?", וזמן קצר לאחר מכן אף החלה לצעוד על רגליה בחדר האשפוז.

יחד עם זאת, מצבה הבריאותי מוסיף להיות מורכב. פייק סובלת מדלקת ריאות, מקריש דם באחת מזרועותיה, מנפיחות חריגה בכל חלקי גופה ומפגיעות קוגניטיביות ונפשיות קשות בעקבות הטראומה שעברה. עורכי דינה ציינו כי היא סבלה מכוויות ומפגיעות נוספות בזרועה, ולמרות מצבה הרפואי נותרה אזוקה בידיה וברגליה למיטתה.

גזר הדין המקורי הוטל על פייק בעקבות הרשעתה ברצח, התעללות והשחתת גופתה של חברתה לספסל הלימודים, קולין סלמר, אירוע מזעזע שהתרחש בשנת 1995. מיי מרטינז, אמה של הקורבן, שיתפה את תחושותיה הקשות לאחר שנחשף כי פייק שרדה את ניסיון ההוצאה להורג. "בתוכי ידעתי לאורך כל הדרך כי ההוצאה להורג לא תושלם כמתוכנן וכי פייק לא תמות", מסרה מרטינז.