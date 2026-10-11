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הרשויות בנפאל פרסמו הבוקר (ראשון) אזהרה לתושבי היישובים לאורך נהר בודהי גנדקי, לאחר שמפולת חסמה את אפיק הנהר וגרמה להצפות במרכז המדינה.

המים הגואים סחפו בתים ותשתיות, פגעו באתר של פרויקט הידרואלקטרי והביאו לקריסתו של גשר כביש המחבר בין שני מחוזות. נכון לעדכון שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס, לא דווח על הרוגים או פצועים. המפולת התרחשה בכפר צ'ומנוברי שבמחוז גורקה, במרחק של כ-100 קילומטרים מערבית לבירה קטמנדו. מדובר במפולת יבשה שחסמה את זרימת נהר בודהי גנדקי, וכתוצאה מכך הצטברו המים וגרמו להצפות באזורים הנמצאים במורד הנהר. על פי דיווחי הרשויות, כתריסר בתים ושני גשרים תלויים נסחפו בזרם. גם מחנה ששימש עובדים בפרויקט הידרואלקטרי נפגע, אולם 18 עובדים שהיו במקום הצליחו להימלט ולהגיע למקום מבטחים. התפרצות הזהב: היצור בשווי 256 מיליון דולר שיוצא מהאדמה דני שפיץ | 11:41 ראש ממשלת נפאל, בלנדרה אה, הודיע ברשתות החברתיות כי כוחות הצבא חילצו שישה בני אדם מהיישוב ג'אגט, לאחר שנשקפה להם סכנה בעקבות המפולת.

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במקביל, ראש הרשות הלאומית להפחתת סיכוני אסונות ולניהולם, דראם ראג' אופרטי, מסר כי הנהר ממשיך לעלות כשהוא נושא עמו בוץ וסחף. לדבריו, גשר כביש ששימש לחיבור בין מחוז גורקה למחוז דהדינג הסמוך נסחף אף הוא.

בעקבות ההתפתחויות, הורו הרשויות לתושבים המתגוררים לאורך הנהר להתפנות לאזורים בטוחים. ההתרעה נמסרה לתושבים בחמישה מחוזות: גורקה, טנהון, צ'יטוואן, נוואלפאראסי המזרחי ונוואלפאראסי המערבי.

בהודעה שפרסמה הרשות הלאומית לניהול אסונות ברשתות החברתיות, היא קראה לסייע בהעברת התושבים מהאזורים שבסיכון מבעוד מועד ולהיערך לפעולות חיפוש והצלה בהתאם לצורך.

כוחות חילוץ של הצבא והמשטרה הגיעו לאזור שנפגע, וכוחות הביטחון ממשיכים לעקוב אחר המצב, בין היתר באמצעות מסוק.

החשש מתגבר על רקע אסון ההצפות הקטלני באוגוסט

האירוע הנוכחי מתרחש על רקע אסון הצפות קשה שאירע בנפאל בחודש אוגוסט. נהר בודהי גנדקי הוא אחד מיובליו של נהר טרישולי, ובמורד מערכת הנהרות באזור אירעה קודם לכן קריסת קרחון שהובילה לשיטפון קטלני.

על פי הדיווח של רויטרס, באותו אסון נהרגו 1,457 בני אדם ואלפים נוספים עדיין מוגדרים נעדרים.