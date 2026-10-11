עידת אדמה עוצמתית בעוצמה 7.7 טלטלה ביום שישי האחרון את פנמה שבמרכז אמריקה, וגרמה לבהלה נרחבת ולנזקים במבנים ובתשתיות. בעקבות הרעש החזק ורעידות המשנה שהגיעו אחריו, הכריזו הרשויות במדינה על מצב חירום, בעוד צוותי החירום ממשיכים לבדוק את היקף הנזקים.

לפי הדיווחים, מוקד הרעש היה בדרום המדינה, באזור דליל יחסית באוכלוסייה, במרחק של כ־200 קילומטרים מהבירה פנמה סיטי. עומק הרעידה הוערך בכ־12.6 קילומטרים בלבד, נתון שהגביר את עוצמת הטלטלה שהורגשה באזורים נרחבים.

אווירת צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.7 טלטלה את המדינה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:10 אווירת צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.7 טלטלה את המדינה ( צילום: רשתות חברתיות )

נשמט בעריכה? הקטע החשוב על אבינתן אור שלא שודר ב"עובדה" דני שפיץ | 11:05 התושבים בערים שונות דיווחו על רעידות חזקות, ובבניינים רבי קומות בבירה נרשמו טלטולים שהובילו לפינוי משרדים ומבני מגורים. בחלק מהמחוזות דווח גם על הפסקות חשמל, שיבושים בתנועה ונזקים למבנים ולכבישים. אחד המבנים ההיסטוריים שניזוקו הוא כנסיית סן אטנסיו, שבה נרשמה קריסה של חלקים מהמבנה. גם בתי ספר, בתי מלון, מבני ציבור, גשרים ומתקני מים נפגעו. לפי דיווחים שפורסמו ב־10 באוקטובר, יותר מ־400 מבנים נפגעו, בהם בתי מגורים ומוסדות חינוך.

אווירת צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.7 טלטלה את המדינה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:09 אווירת צונאמי: רעידת אדמה בעוצמה 7.7 טלטלה את המדינה ( צילום: רשתות חברתיות )

הרשויות דיווחו על לפחות 27 פצועים, וכ־300 בני אדם פונו מבתיהם או ממבנים שנפגעו. נכון לדיווחים הראשוניים, לא דווח על הרוגים. במקביל, נמל התעופה הבינלאומי טוקומן השבית את פעילותו באופן זמני, אך הפעילות בו חודשה בהמשך. תנועת הספינות בתעלת פנמה נמשכה.

אלא שגם לאחר הרעידה המרכזית, הסכנה לא חלפה. רעידות משנה רבות הורגשו באזור, וחלקן הגיעו לעוצמות משמעותיות. ב־10 וב־11 באוקטובר נרשמו רעידות נוספות בעוצמות של כארבע עד כחמש דרגות, והצוותים המקומיים המשיכו לעקוב אחר המתרחש.

עסקים לפני הכל - מוכרים בפנמה בקרב בלימה - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:32 עסקים לפני הכל - מוכרים בפנמה בקרב בלימה ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות היקף הנזקים, הכריזו הרשויות על מצב חירום כדי לאפשר את המשך הטיפול באזורים שנפגעו ואת שיקום התשתיות. מדינות נוספות הציעו סיוע, וארצות הברית הודיעה על סיוע בהיקף של חמישה מיליון דולר ועל שליחת צוותי חילוץ.