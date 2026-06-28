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הגיהנום בוונצואלה 

שמדינות קורסות: אזרח גיבור ללא ציוד חילץ מגורד שחקים

אסון טבע בקנה מידה היסטורי מכה בוונצואלה. מניין ההרוגים ממשיך לזנק ו-55,000 נעדרים | בתוך הטרגדיה, תיעוד מצמרר של אזרח פשוט המסתכן ללא ציוד בטיחות כדי להציל חיים הופך לקרן אור (חדשות בעולם)

רעידת האדמה בוונצואלה - אזרח ללא ציוד מחלץ אדם מגורד שחקים (צילום: מסך)

ונצואלה מתמודדת בימים אלו עם תוצאות הרסניות של שתי רעידות אדמה עוצמתיות (במגניטודה 7.2 ו-7.5) שהכו במדינה ביום רביעי האחרון. מניין ההרוגים הרשמי כבר חצה את ה-1,400, אך החשש הכבד הוא שמדובר רק בקצה הקרחון.

בעוד הממשלה מדווחת על מאות נעדרים, גורמי אופוזיציה מעריכים כי למעלה מ-55,000 בני אדם מוגדרים כבלתי מאותרים.

בתוך ההרס הרב בלה גואירה ובקראקס, הופץ תיעוד מרגש שהפך לוויראלי: אדם ללא חבלי בטיחות או ציוד הגנה טיפס על הריסות ביתו לשעבר וחילץ אדם לכוד מתחת לבטון. האיש סיכן את חייו עבור אדם שכלל לא הכיר, במפגן של גבורה אנושית עילאית.

רעידת האדמה בוונצואלה - אזרח ללא ציוד מחלץ אדם מגורד שחקים
רעידת האדמה בוונצואלה - אזרח ללא ציוד מחלץ אדם מגורד שחקים| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המציאות בשטח קשה מנשוא. באזור לוס קוראלס, תושבים מבוהלים ישנים ברחובות מחשש מרעידות משנה, כשעצביהם מתוחים עד הקצה. "כואב לראות אנשים נאבקים כל כך הרבה רק כדי לאבד הכל", סיפרה אחת התושבות שביתה נפגע.

המצב מוחמר בשל תשתיות חשמל רעועות שקורסות שוב ושוב, מה שמקשה על מאמצי החילוץ בלילות.

כוחות חילוץ קולומביאניים חילצו ילד בן 11 בחיים מהריסות בוונצואלה - לאחר 70 שעות
כוחות חילוץ קולומביאניים חילצו ילד בן 11 בחיים מהריסות בוונצואלה - לאחר 70 שעות| צילום: צילום: רשתות חברתיות

הקהילה הבינלאומית התגייסה לעזרה, כאשר למעלה מ-1,600 מחלצים זרים כבר הגיעו למדינה, כולל צוותים מארה"ב, ארגנטינה ואל סלבדור. ארה"ב צפויה להכריז על חבילת סיוע בשווי מאות מיליוני דולרים כדי לתמוך בשיקום ובחיפוש אחר ניצולים.

ההרס הבלתי נתפס בוונצואלה
ההרס הבלתי נתפס בוונצואלה| צילום: צילום: רשתות חברתיות

למרות הגעת הציוד הכבד, המשפחות בשטח עדיין מתלוננות על נוכחות רשמית מוגבלת באזורים המרוחקים יותר, שם המתנדבים הם אלו שממשיכים לחפור בידיהם חשופות מתוך תקווה למצוא סימן חיים.

חילוץאסוןרעידת אדמהרץ ברשתוונצואלה
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