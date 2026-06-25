כיכר השבת
דיווחים דרמטים מאזור האסון

הרס אדיר בעקבות רעידת האדמה בוונצואלה | חרדי מקומי משחזר את האימה: "בניינים פה נפלו וקרסו"

בניינים קרסו, למעלה מרבבת נעדרים והרוגים רבים | בקהילה היהודית מציינים נס: אין דיווח על נעדרים, פצועים או הרוגים יהודים בסיעתא דשמיא | יהודה, חרדי מקומי, משחזר בשיחה עם "כיכר השבת" את רגעי האימה הלילה ומספק הסבר מה גרם לכך שהאסון הכבד לא יהיה קשה אפילו יותר (אקטואליה, בעולם)

(צילום: לפי סעיף 27א)

למעלה מעשרת אלפים בני אדם מוגדרים כמנותקי קשר ומחוסרי הגנה - בעקבות רעידת האדמה הקטלנית במיוחד בוונצואלה הלילה. צוותי החילוץ פועלים בשעות אלו בתוך זירות הרס מורכבות, בעוד מבין ערימות הבטון וההריסות נשמעות זעקות נואשות של לכודים המבקשים עזרה.

בקרב הקהילה היהודית בוונצואלה מדברים בשעות אלו על נס גלוי של ממש: למרות עוצמתו הכבירה של הרעש, שהוביל לקריסתם של מבנים ולנזקים מבניים נרחבים בבתים רבים, התקבל דיווח כי אין יהודים בין ההרוגים, הפצועים ואפילו הנעדרים בינתיים.

האירוע הקשה התרחש במהלך היום, כאשר האדמה רעדה בעוצמה רבה והכתה בהפתעה את התושבים, שעדיין מתקשים לעכל את ממדי האירוע. ברחבי האזור נרשמו פגיעות קשות ברכוש ובנפש בקרב האוכלוסייה הכללית, ומספר בנייני מגורים קרסו לחלוטין כתוצאה מהרעש החזק.

יהודה, תושב ונצואלה שנכח באזור האסון (שמו המלא מטעמי ביטחון שמורים במערכת), מספר בקול רועד ל'כיכר השבת' על התחושות הקשות בקהילה ועל גודל השעה: "לגבי המצב מה שקרה היום, אנחנו עדיין מעכלים את זה", הוא משתף, "אנחנו מבכים על כל אדם שנפגע, זה אסון גדול. יחד עם זאת, באופן שלמעלה מכל הסבר טבעי אפשרי, אף יהודי לא רק שלא נעדר ולא נהרג, אפילו לא נפגע".

מבחינה הנדסית וטבעית, נראה כי אחד הגורמים שמנעו אסון כבד עוד יותר והצילו מבנים רבים מקריסה המונית, נעוץ בהיסטוריה הסייסמית של האזור, אשר הובילה לשינוי תקני הבנייה המקומיים. בדבריו, מספק יהודה הסבר מרתק על הדרך שבה נמנע חורבן נרחב עוד יותר של עשרות ומאות מבנים.

"לפני 60 שנה הייתה פה רעידת אדמה מאוד חזקה גם כן, ומאז כל התשתית של הבנייה, בעצם, הייתה מבוססת על האפשרות שזה יכול לקרות שוב", הסביר יהודה. "ולכן, זה שלא עפו בניינים אחד אחרי השני, כאילו עשרות ומאות בניינים, זה בגלל שבדרך הטבע זאת הסיבה". היערכות ארוכת טווח זו היא שהעניקה למבנים עמידות גבוהה יותר בפני התנודות הקשות.

עם זאת, למרות תקני הבנייה המחמירים, עוצמת הרעש הנוכחי הייתה כה גבוהה עד שהיא גבתה מחיר תשתיתי כבד והובילה לפגיעות קשות ברכוש. יהודה מדגיש בדבריו כי המציאות בשטח נותרה מורכבת ומבהילה: "בפועל, הרעידת אדמה הייתה מאוד מאוד מאוד חזקה, והרבה בניינים ובתים כן נפגו בגלל מה שקרה. נפלו כמה בניינים, לא עשרות ולא מאות כמובן, אבל כן נפלו בניינים".

רעידת אדמהונצואלה
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