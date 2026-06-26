יותר מיממה אחרי צמד רעידות האדמה החזקות שפקדו את ונצואלה, הגיעו היום (שישי) אל המדינה כוחות ראשונים מצבא ארה"ב שאמורים לתאם את הסיוע האמריקני. אליהם הצטרפו משלחות סיוע ממדינות באמריקה הלטינית וגם מאירופה, בשעה שהחיפושים הקדחתניים אחר ניצולים נמשכים ברחבי אזורי האסון.

מניין ההרוגים העדכני הרשמי עדיין עומד על לפחות 235 בני אדם, אבל ההערכות שנשמעו אתמול היו שמספר ההרוגים האמיתי הוא אלפים רבים. מספר הנעדרים מוערך ב-50 אלף, כאשר אתר אינטרנט שהוקם למעקב אחר הנעדרים כבר תיעד כמעט 50,000 בני אדם שגורלם עדיין לא ברור. "כל הרצפה קרסה" האזור שספג את הפגיעה הקשה מכול הוא מדינת המחוז לה גואיירה, מצפון לקראקס. בצילום מהאוויר שפורסם ביממה האחרונה בוונצואלה נראים ממדי ההרס - כשכמעט כל בניין נפגע. חלקם ניזוקו, בניינים אחרים כבר לא עומדים על תילם. הנשיאה הזמנית של ונצואלה דלסי רודריגז תיארה את המקום כ"אזור אסון", ואתמול עדכן גוף של האו"ם כי מדובר ביותר מ-100 מבנים שהתמוטטו, בכלל זה מלון בן 10 קומות שהפך לעיי חורבות. תיעוד קשה מוונצואלה: תושב מקומי הסריט את רגעי האימה ברעידה כיכר השבת | 25.06.26 בלה גואיירה, ובכל ונצואלה, מתנהל מרוץ נגד השעון למציאת ניצולים מרעידת האדמה הקטלנית. מהאזור שספג את הפגיעה הקשה הגיע ביממה האחרונה תיעוד של גרסיאלה מורה, שמכונה "צ'ליטה", ומתגוררת בקומה השמינית באחד הבניינים שם. היא אותרה בחיים, חולצה - ורגעים אחרי שהוצאה מבין ההריסות, הספיקה לדבר למצלמה. "כשרעידת האדמה התחילה, נאחזתי חזק ככל שיכולתי במשקוף", היא מסרה, "כל כך חזק ששברתי את האצבע". בעודה על האלונקה, רגע לפני שהוכנסה לאמבולנס, היא תיארה שנאחזה במשקוף - "עד שכל הרצפה קרסה".

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תושבים חופרים בידיים חשופות

מתוסכלים מקצב החילוץ האיטי ויכולות הממשלה המקומית, החלו ביממה האחרונה השכנים לסייע אלה לאלה בחפירה בהריסות, גם בידיים חשופות. המשפחות תולות מודעות לאיתור נעדרים עם תמונות של יקיריהן, או מעבירות רשימות שמות בכתב. רבים מתושבי ונצואלה פנו לרשתות החברתיות בבקשה מהציבור לעזור להם למצוא את יקיריהם הנעדרים.

אתמול הודיעה חברת סטארלינק של אילון מאסק כי תאפשר לתושבים להשתמש בשירות האינטרנט הלווייני בחינם למשך חודש. לפי הנתונים הרשמיים של ממשלת ונצואלה, ברחבי המדינה ניזוקו או נהרסו בסך הכול 250 בניינים, כנראה מספר נמוך בהרבה מהנתון האמיתי. לפחות שמונה בתי חולים ספגו נזק קשה.

"איבדתי הכול"

כריסטיאן קרניו, תושב לה גואיירה, הביט אתמול בבניין המגורים שלו - שנטה בצורה מסוכנת על צידו. "איבדתי הכול. אני מניח שיש אנשים שעדיין בפנים ולא הצליחו לצאת", הוא אמר. "זה הרסני ברמות שאי-אפשר לתאר". חואן אלברטו מנדאניו, מורה בגמלאות, טיפס בין ההריסות, בניסיון להגיע לאישה לכודה שסימנה בידה לעזרה. "שאלוהים יחלץ אותה מהר ככל האפשר", הוא אמר.

בתקשורת בוונצואלה דיווחו ביממה האחרונה גם על חילוצים מרגשים. צעיר שהוצא על אלונקה ברובע סן ברנרדינו בקראקס זכה למחיאות כפיים מצד עוברי האורח, ואמו קראה בדמעות: "אני אוהבת אותך!". באירוע אחר בלה גואיירה, ילדה הצליחה להיחלץ מבין ההריסות של מה שהגדיר ראש צוות החילוץ "בניין בן 10 קומות שקרס והשתטח כמו פנקייק".

"אנחנו רוצים לציין לשבח את החוזק, הנחישות והרצון לחיות של הילדה הזו", אמר ראש צוות החילוץ. "אני רק רוצה לדעת איפה הבן שלי", זעקה דיאנה דלגאדו, תושבת האזור מוכה האסון. פדרו פרז, בן 64, בעל סדנה לריפוד רהיטים שיתף את סוכנות הידיעות רויטרס שאיבד את ביתו את החנות שלו, ונאלץ לישון ברחוב יחד עם אשתו וילדיו: "איבדנו הכול. אין לנו אוכל ותרופות. מקווים שהעזרה תגיע במהרה".

יצוין כי בקרב הקהילה היהודית בוונצואלה מדברים על נס גלוי - למרות עוצמת הרעש, לא דווח על יהודים בין ההרוגים, הפצועים או הנעדרים. רבה הראשי של קראקס, הרב יצחק כהן, סיפר ל'כיכר השבת' על רגעי האימה ועל ההשגחה הפרטית שחוו חברי הקהילה.