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מול המצלמות: עוברי אורח התערבו ומנעו שוד של קשיש חסר ישע

עוברי אורח בטוסון התערבו ומנעו שוד של קשיש בן 70 במסעדה | החשוד נעצר תוך דקות הודות למידע שמסרו העדים למשטרה (בעולם)

עוברי אורח בטוסון שבאריזונה לא היססו להתערב כאשר הבחינו בגבר בן 34 מנסה לשדוד קשיש בן 70 במסעדת מזון מהיר.

בתיעוד ממצלמות האבטחה נראה החשוד ניגש לקשיש, שנעזר בהליכון, ומנסה לחטוף את תיק הגב שלו. במהלך המאבק הקשיש נפל לרצפה, ושני גברים מיהרו להתערב וגרמו לחשוד לעזוב את התיק ולמלט מהמקום.

המשטרה, שקיבלה את פרטי החשוד מהעדים, הצליחה לאתר ולעצור אותו בתוך דקות. הוא נעצר בחשד לניסיון שוד. הקשיש סבל מפציעות קלות וטופל במקום.

במשטרת טוסון הודו לעוברי האורח על תגובתם המהירה, ומסרו: "האירוע מדגיש כיצד חברי הקהילה והשוטרים פועלים יחד כדי לסייע בשמירה על ביטחונה של טוסון. תודה לעדים שמסרו מידע שסייע לשוטרים לאתר במהירות את החשוד".
ארה"בשודתיעודויראליאריזונה

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