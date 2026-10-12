מסיוט לנס: נערה בת-15 קמה מתוך ארון הקבורה

בכפר אל חוקוטה שבמחוז קיצ'ה בגואטמלה, עורר תדהמה לאחר שתיעוד מהאירוע הופץ ברשתות החברתיות. על פי דיווחים בתקשורת המקומית והבינלאומית, הנערה בת ה-15 הוכרזה למעשה כמתה בעיני בני משפחתה, לאחר שאביה לא הצליח להבחין בסימני נשימה או לחוש בדופק שלה.

על פי עדותו של האב, אברהם אישקוטויאק, בתו החלה לחוש ברע בשעות הבוקר המוקדמות וסבלה מכאבים חזקים בחזה. הוא הכניס אותה לרכבו ויצא לדרך בניסיון להביא אותה לקבלת טיפול רפואי. במהלך הנסיעה, סמוך לעיריית סן פדרו חוקופילאס, הבחין לדבריו כי בתו אינה נושמת ואינו מצליח לחוש בדופק שלה. האב היה משוכנע שבתו הלכה לעולמה. אלא שבמקום להגיע עמה לבית החולים, הוא פנה לבית עסק להלוויות ורכש ארון קבורה. לאחר מכן החזיר אותה לבית המשפחה, שם כבר החלו להתאסף קרובים, שכנים וחברי הקהילה הדתית שאליה משתייכת המשפחה.

כעבור שעות, כאשר בני המשפחה התכוננו להיפרד מהנערה, התרחש המפנה המפתיע. אמה, לסביה ריוס, סיפרה כי עמדה לצד הארון כשהיא בוכה, ולפתע הבחינה בתנועה. לדבריה, כאשר פתחו את החלונית שבארון, ראו כי בתה מתחילה לנוע ולהתעורר, ולפתע היא התרוממה והתיישבה.

הנוכחים ההמומים מיהרו לסייע לנערה. בתיעוד שהופץ ברשת נראים אנשים מתקבצים סביבה ומגישים לה מים, בעוד הם מנסים להבין כיצד מי שנחשבה למתה שבה לפתע להכרה.

גם יוליידי עצמה סיפרה לאחר מכן על מה שעברה. לדבריה, לפני שאיבדה את הכרתה היא חשה כאב חזק מאוד בחזה ותחושה של כובד. היא התעלפה, ואת יתר השתלשלות האירועים הכירה בעיקר מהסיפור שסיפר לה אביה לאחר שהתעוררה.

אלא שלצד הסיפור המדהים, קיים פרט מהותי: לפי הדיווחים, יוליידי לא הגיעה לבית חולים ולא עברה בדיקה רפואית שבאמצעותה נקבע מותה. נכון לפרסום הדיווחים, לא פורסם הסבר רפואי רשמי למה שאירע, ולא הובהר מה גרם לאובדן ההכרה ולמצב שבו בני המשפחה לא זיהו סימני חיים.