האירוע המחריד בצרפת במסגרתו נער איבד את ידו לאחר שרימון התפוצץ עליו, ממשיך לעורר דיון ער במדינה.

התביעה הצרפתית סיפקה כבר את גרסתה הראשונית לאירוע החמור. לדברי התובע, המשטרה זרקה רימון בהתאם לחוק ממרחק של 80 מטרים לעבר המון שהתקהל, כאשר לפתע החליט צעיר בן 15 לקחת את הרימון לידיו.

תוך שניות ספורות, הרימון התפוצץ וקרע את ידו של הנער בזמן שהוא אוחז בחומר הנפץ.

התביעה השמיטה מהצהרתה כי כוונתו של הצעיר הייתה להשליכו חזרה לעבר השוטרים, דבר שלא ניתן להוכיח לאחר שלא הספיק לעשות זאת.

כך או כך, משפחת הנער החליטה להגיש תלונה למח"ש הצרפתי, וטענה כי בנם כלל לא נטל את הרימון לידיו. המשפחה נמנעה מלהסביר כיצד ידו של בנם נקרעה לחלוטין בעקבות הפיצוץ, פציעה המאפיינת פיצוץ שנגרם על ידי אחיזה.

"עלינו לציין את הברור מאליו: אוון הוא הקורבן", אמרה משפחתו של הנער.

בהצהרה שפורסמה ביום שישי, היא הוסיפה כי "הוא מכחיש שאסף את הרימון שהתפוצץ ומכחיש כל מעורבות באלימות".

התביעה שעומדת על טענתה כי השוטר חף מפשע, הוסיפה כי גרסתה לאירועים אושרה על ידי מספר עדים שנכחו במקום.

סוף השבוע בצרפת עבר ללא אירועים חריגים, ולראשונה מזה שבועיים ללא הפגנות. המבחן האמיתי יהיה מחר, יום שני, בשעה שבתי הספר אמורים להיפתח מחדש.

ארגוני הוועדים של התיכונים ברפובליקה כבר קראו ליום זעם חדש השבוע, בחסות השמאל שמלבה את האלימות נגד השוטרים.