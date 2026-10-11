נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיפק בסוף השבוע רגע חריג בעצרת בחירות בטנסי, כאשר התייחס באופן ישיר ליחסים בינו לבין תומכיו. "אני יכול להגיד את הדברים הכי מטופשים, ואתם תמחאו כפיים", אמר טראמפ לקהל שהתאסף בעיר קלרקסוויל. המשתתפים הגיבו בצחוק ובמחיאות כפיים, והנשיא הוסיף: "זה נכון".

אלא שטראמפ לא הסתפק באמירה, שעשויה לעורר תשומת לב רבה ברשתות החברתיות, ומיהר להסביר למה התכוון. לדבריו, המסרים שהוא משמיע אינם מטופשים, אלא מבטאים את מה שהוא מגדיר כשכל ישר.

"אבל אנחנו לא אומרים את הדברים הכי מטופשים. אנחנו אומרים דברים של שכל ישר. אנחנו אומרים דברים הגיוניים, וכנראה שהם בעיקר שמרניים. אבל זה לא באמת עניין של שמרנות, אלה דברים של שכל ישר", הבהיר.

כדי להמחיש את דבריו, הציג טראמפ את עמדותיו בנושאי ביטחון ומיסוי. "אנחנו רוצים שיהיה לנו גבול, אנחנו רוצים מסים נמוכים, אנחנו רוצים צבא חזק", אמר, והוסיף כי מדובר מבחינתו ברשימה של עקרונות בסיסיים, שאותם הוא מבקש לקדם.

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הדברים על הרפובליקנים שעוררו סימני שאלה

טראמפ הגיע לטנסי כדי לגייס תמיכה במועמדים הרפובליקנים לקראת בחירות האמצע, אולם במהלך דבריו נשמעה גם אמירה שעלולה להתפרש כמנוגדת למטרת העצרת.

"אם הרפובליקנים יעלו לשלטון, אתם תסיימו בשפל כלכלי. האנשים האלה אינם כשירים", אמר הנשיא, לפי הדיווח. הדברים נאמרו בזמן שהוא עצמו פעל לעידוד התמיכה במפלגתו לקראת מערכת הבחירות.

במהלך העצרת נרשמה גם הפרעה מצד מפגין, שאותו כינה טראמפ "משוגע". האירוע מצטרף להפרעות שנרשמו בעצרת שקיים יומיים קודם לכן בטקסס, שם דבריו נקטעו פעמים רבות, ובאחד המקרים התפתח עימות פיזי בין מפגין לתומכים של הנשיא. לפי הדיווח, לא בוצעו מעצרים באותו אירוע, והמשטרה המקומית הוציאה את המפגינים מהאולם.

"מה אני עושה בטנסי?"

העצרת בקלרקסוויל נועדה לסייע למועמדים הרפובליקנים מרשה בלקברן, המתמודדת על כהונה נוספת בסנאט, וביל האגרטי, המתמודד על תפקיד מושל טנסי.

טראמפ התבדח במהלך האירוע על עצם הגעתו למדינה, וטען כי שני המועמדים ממילא מתקדמים היטב במרוץ. "מה אני עושה בטנסי?", שאל בבדיחות הדעת.

בהמשך הסביר כי מבחינתו, הביקור הוא גם הזדמנות להודות לתומכיו. "לפעמים נחמד להגיע למקום שבו אתה לא חייב להיות, אבל אתה נמצא בו כדי לומר תודה לאנשים הנהדרים שבחרו בך שלוש פעמים", אמר.

בדבריו חזר טראמפ על טענתו כי ניצח בבחירות לנשיאות בשנת 2020.

את דבריו חתם הנשיא בהתייחסות לקשר בינו לבין הקהל: "יש כל כך הרבה אהבה באולמות האלה", אמר, כשהוא מתאר את האווירה בעצרת ואת התמיכה שהוא מקבל מתומכיו.

מנגד, דבריו של טראמפ עוררו לא מעט ביקורת ואף התפרשו כזלזול בבוחריו. "אפילו בתומכים שלו הוא מזלזל", כתבו גולשים ברשתות החברתיות.