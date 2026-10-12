גן החיות באנגליה הודיע כי הטיגריס שתקף למוות אדם שנכנס למתחם שלו לא יומת, למרות התוצאה הקטלנית של המפגש. בהודעה מיוחדת מסרו אנשי המקום כי הנמר בריא ושלם, ובמקביל נחשפו פרטים על הטורף הענק, המשתייך לאחד מתת המינים הנדירים והמאוימים של הטיגריסים בעולם.

האירוע התרחש ביום שבת האחרון, 10 באוקטובר, בפארק חיות הבר יורקשייר, הסמוך לעיר דונקסטר שבצפון אנגליה. בשעה 13:35 התקבל דיווח במשטרה על אדם שנכנס למתחם הטיגריסים. אחד הטורפים תקף אותו ופצע אותו באורח אנוש. כוחות ההצלה שהגיעו למקום ניסו לסייע לו, אך מותו נקבע בזירה.

קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:42 קשה לצפייה: גבר קפץ למתחם הטיגריסים ונפצע אנושות ( צילום: רשתות חברתיות )

למחרת פרסמה הנהלת הפארק הודעה שבה התייחסה גם לגורלו של הטיגריס. "אנשים רבים מאוד פנו אלינו ושאלו על אלטאי, הטיגריס. אנו יכולים להרגיע את כולם כי הוא בריא ושלם ולא יומת בעקבות האירוע", נמסר בהודעה. הנהלת הפארק הביעה תנחומים למשפחת ההרוג והודיעה כי המקום ייסגר באותו יום, וכי העובדים שהושפעו מהאירוע הקשה יקבלו תמיכה מקצועית. מסיוט לנס: נערה בת-15 קמה מתוך ארון הקבורה דני שפיץ | 08:47 טבח בהרים: חיל האוויר המצרי הרג 72 אזרחים שפלשו כדי למצוא זהב כיכר השבת | 08:10 אלטאי הוא טיגריס אמור, המכונה גם טיגריס סיבירי, הנחשב לתת המין הגדול ביותר של הטיגריסים. לפי נתוני הפארק, משקלם הממוצע של הזכרים עומד על 160 עד 190 קילוגרמים, אולם טיגריסים מהמין עשויים להגיע למשקל של עד 320 קילוגרמים. מדובר בטורף עוצמתי, המצטיין בכוח רב וביכולת ציד מרשימה. אלטאי הגיע לפארק בפברואר 2025 מגן חיות בנורווגיה, כשהיה בן שלוש, במסגרת תוכנית אירופית לשימור המין. הוא הועבר למתחם שנקרא "ארץ הטיגריסים", המשתרע על פני כשמונה דונמים וכולל אזורי יער, שטחי עשב ובריכת מים עם מפל.

אחרי הטריפה האכזרית: גן החיות בהודעה חריגה על גורלו של הטיגריס - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:14 אחרי הטריפה האכזרית: גן החיות בהודעה חריגה על גורלו של הטיגריס ( צילום: רשתות חברתיות )

טיגריסי אמור נמצאים בסכנת הכחדה, ולפי הערכת האיגוד הבין לאומי לשימור הטבע משנת 2022, נותרו בטבע בין 265 ל־486 פרטים. תוכניות שימור ורבייה נועדו לסייע בהגנה על אוכלוסייתם ולמנוע את היעלמותם.

בעקבות האירוע פונה הפארק ממבקרים, והמשטרה פתחה בבדיקת נסיבות המקרה. הרשויות ביקשו מהציבור שלא להפיץ את הסרטונים הקשים של התקיפה שהופצו ברשתות החברתיות. בשלב זה לא פורסמה זהותו של ההרוג באופן רשמי.