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נאלץ לנחות בחירום

מפחיד: כך נראה הרגע בו שריפה פרצה במטוס - וזה הגורם המפתיע

שריפה פתאומית פרצה במטוס של חברת אינדיגו |הטיסה מדלהי לצ'נאי הוסטה להיידראבאד | כל הנוסעים ואנשי הצוות ללא פגע, כך נראו רגעי הדרמה (מעניין)

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השריפה בטיסה
השריפה בטיסה (צילום: לפי סעיף 27א)

תקרית בטיחות חריגה אירעה אתמול (ראשון) בטיסת חברת התעופה ההודית אינדיגו (IndiGo), לאחר שסוללת גיבוי ניידת (Power Bank) התלקחה בתא האחסון שמעל המושבים. בעקבות האירוע הוסטה הטיסה, שהמריאה מדלהי בדרכה לצ'נאי, לנחיתה בעיר היידראבאד.

על פי הדיווח, צוות המטוס הצליח להשתלט על האירוע, והמטוס נחת בשלום. כל הנוסעים ואנשי הצוות דווח כי לא נפגעו.

התקרית ממחישה את הסכנה הטמונה בסוללות ליתיום-יון, המשמשות בין היתר בסוללות גיבוי ובמכשירים אלקטרוניים. התחממות חריגה, התנפחות, עשן או אש עלולים להעיד על תקלה מסוכנת, ובמקרים מסוימים הסוללה עלולה להתלקח מחדש גם לאחר שכובו הלהבות הראשוניות.

במקרה של התחממות או התלקחות של מכשיר במהלך טיסה, יש להתריע מיד בפני צוות המטוס ולפעול בהתאם להנחיותיו. כמו כן, מומלץ להגן על סוללות מפני פגיעות וקצר חשמלי, לבדוק מראש את הוראות חברת התעופה ולהימנע מהעלאת סוללות פגומות או כאלה שהיצרן הורה להפסיק את השימוש בהן.

ככלל, חלק גדול מחברות התעופה אוסרות על הכנסת מטענים ניידים לטיסות בעקבות אירועים חוזרים ונשנים של שריפה במהלך טיסות.
שריפההודו
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