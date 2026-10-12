הפגנות אנטי ישראליות התקיימו בניו יורק ביום רביעי, 7 באוקטובר 2026, במלאות שלוש שנים לטבח שביצע חמאס ביישובי עוטף עזה. אחת ההפגנות המרכזיות נערכה מחוץ לבניין העירייה, ובה נשמעו קריאות נגד ישראל והונפו דגלים פלסטיניים.

על רקע המחאות, נפצה בחור צעיר שחור, כשהוא לובש חולצה הנושאת את דגל ישראל ועומד מול בחורים חסידים המזוהים עם חסידות סאטמר. האוחזים דגלי פלסטין בשולי עצרת אנטי ישראלית שהתקיימה באזור.

אור ליהודים: גבר שחור הפגין מול בחורי סאטמר שאחזו בדגלי פלסטין - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:17 אור ליהודים: גבר שחור הפגין מול בחורי סאטמר שאחזו בדגלי פלסטין ( צילום: רשתות חברתיות )

ביום רביעי האחרון, 7 באוקטובר, במלאות שלוש שנים לטבח שביצע חמאס בישראל, התקיימו בניו יורק הפגנות אנטי ישראליות בכמה מוקדים, בהם סמוך לבניין העירייה ובאוניברסיטאות קולומביה וניו יורק. חמאס צילם אותי עשרות פעמים - וגנז": הנימוק המטלטל של איתן מור דני שפיץ | 09:14 המפגינים הניפו דגלי פלסטין, ובחלק מהאירועים נראו גם דגלי חמאס וחיזבאללה ונשמעו קריאות חריפות נגד ישראל, בהן "ישראל, לכי לעזאזל" ו"תחי האינתיפאדה".

גבר מבוגר הותקף על ידי קבוצת מוסלמים בפינת הנואמים בלונדון בשל תמיכתו בישראל - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:15 גבר מבוגר הותקף על ידי קבוצת מוסלמים בפינת הנואמים בלונדון בשל תמיכתו בישראל ( צילום: רשתות חברתיות )

בהמשך היום הגיעו מפגינים גם לאירוע זיכרון לנרצחי שבעה באוקטובר בכיכר יוניון, והמחאה שיבשה את מהלך הטקס והצריכה הפרדה בין הקבוצות באמצעות מחסומי משטרה.