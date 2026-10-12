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התעלומה נפתרה

רצח מזעזע של ילדה פוענח אחרי 65 שנה - החוקרים נדהמו לגלות במי מדובר

יותר מ־65 שנה לאחר שגלוריה קובלוויק בת ה־8 נרצחה בשיקגו, בדיקות DNA וטביעות אצבע הובילו לחוקר רצח לשעבר במשטרה | החשוד מת ב־2006, שנים לפני שהפרשה פוענחה (מעניין)

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אריה רוזן
כיכר השבת |
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מימין גלוריה קובלוויק, משמאל תומאס מקרני (צילום: מתוך רשתות חברתיות)

רצח מזעזע שהתרחש לפני יותר מ־65 שנה ב פוענח באמצעות טכנולוגיית DNA מתקדמת, והחשוד שהתברר כאחראי למעשה היה דווקא שוטר ששירת במשך שנים במחלקת הרצח המקומית.

לפי דיווח ב"ניו יורק פוסט", תומאס פרנסיס מקינרני, בלש רצח לשעבר במשטרת שיקגו, נקשר לרצח גלוריה קובלוויק, ילדה בת שמונה שנמצאה ללא רוח חיים ב־12 בנובמבר 1960.

גופתה של גלוריה נמצאה בערוץ נחל במרחק של כמה קילומטרים מביתה, לאחר שנורתה פעמיים בראשה. הרצח עורר מצוד נרחב, בהשתתפות כוחות משטרה, כבאים, צופים ומתנדבים, אך במשך עשרות שנים לא הצליחו החוקרים לזהות את הרוצח.

פריצת הדרך הגיעה בתחילת 2026, כאשר חוקרי ה־FBI הצליחו לקשר את מקינרני לזירת הרצח באמצעות מידע גנטי שהועלה לאתר לבניית אילנות יוחסין. בדיקות DNA נוספות, לצד התאמות של טביעות אצבע וראיות בליסטיות, חיזקו את המסקנה כי הוא היה אחראי לרצח. בעת הרצח היה מקינרני בן 24, והוא התגורר ברחוב סמוך לביתה של הילדה.

מפקד מחלקת הבלשים במשטרת שיקגו, קווין ברונו, שיבח את החוקרים שהתמידו בחקירה במשך עשרות שנים. הוא ציין כי העובדה שהחשוד היה בעצמו שוטר מטרידה במיוחד, אך הדגיש כי המשטרה אינה מתכוונת להתעלם מהפרשה.

אלא שמקינרני לא יעמוד לדין: הוא מת בשנת 2006, שנים רבות לפני פענוח הפרשה. אחיה של גלוריה הביע תסכול מכך שהחשוד מת מבלי שנשא בעונש על מעשיו.
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