פאניקה בכביש: חלף מעל יחידת החיסול וגרם להתנגשות חזיתית

תיעוד חריג מהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה מציג אירוע יוצא דופן: רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל יחידה רוסית ניידת שנועדה להתמודד עם רחפני אויב, המשיך בדרכו לעבר המטרה, ובמהלך האירוע התרחשה התנגשות חזיתית בכביש.

לפי הדיווח שפורסם ברשת, הרחפן הצליח לחלוף מעל הכוח הרוסי לפני שפגע במטרה שאליה נשלח. נסיבות ההתנגשות, זהות המעורבים והיקף הנזק לא פורטו בדיווח, ולא ניתן לקבוע מהמידע הזמין אם ההתנגשות נגרמה ישירות מפעולת הרחפן או מהתרחשות אחרת במהלך האירוע.