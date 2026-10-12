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רוסיה נבוכה

פאניקה בכביש: חלף מעל יחידת החיסול וגרם להתנגשות חזיתית

רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל יחידה רוסית ניידת שיועדה לצוד אותו. במקום יירוט מוצלח, האירוע הידרדר במהירות להתנגשות חזיתית קשה בכביש (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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תיעוד חריג מהמלחמה בין לאוקראינה מציג אירוע יוצא דופן: רחפן תקיפה אוקראיני חלף ישירות מעל יחידה רוסית ניידת שנועדה להתמודד עם רחפני אויב, המשיך בדרכו לעבר המטרה, ובמהלך האירוע התרחשה התנגשות חזיתית בכביש.

לפי הדיווח שפורסם ברשת, הרחפן הצליח לחלוף מעל הכוח הרוסי לפני שפגע במטרה שאליה נשלח. נסיבות ההתנגשות, זהות המעורבים והיקף הנזק לא פורטו בדיווח, ולא ניתן לקבוע מהמידע הזמין אם ההתנגשות נגרמה ישירות מפעולת הרחפן או מהתרחשות אחרת במהלך האירוע.

יחידות רוסיות ניידות נגד רחפנים משתמשות באמצעים שונים, ובהם כלי נשק וציוד ייעודי, כדי לנסות לעצור רחפני תקיפה לפני שיגיעו ליעדם. אולם, כפי שממחישים תיעודים מהמלחמה, עצם נוכחותם של אמצעי הגנה אינה מבטיחה שהרחפן ייורט בזמן.

הרחפנים הפכו לאחד מכלי הנשק המשמעותיים במלחמה בין המדינות. הם משמשים לאיסוף מודיעין, לאיתור מטרות ולתקיפות מדויקות, ולעיתים מאפשרים לפגוע בכוחות ובכלי רכב גם הרחק מקו החזית.

במקביל, שני הצדדים מפתחים ומשכללים אמצעי נגד, במרוץ טכנולוגי שבו כל שיפור ביכולת התקיפה מחייב פתרונות הגנה חדשים.
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