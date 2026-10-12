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הקהל יצא החוצה

חשבתי שאני מת: הצלם נאחז בציפורניו בזמן שהאוהדים זינקו 

אוהדי הקבוצה האורחת קפצו בהתלהבות לאחר שער היתרון, אך במהרה התברר כי החגיגות מטלטלות את היציע ואת עמדת הצילום שמעליו (חדשות בעולם)

דש
דני שפיץ
כיכר השבת |
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משחק בליגה השלישית בברזיל הופסק לאחר שקפיצות של אוהדי הקבוצה האורחת גרמו לעמדת צילום גבוהה להתנדנד בעוצמה. הצלם, שהיה אחראי גם על צילומים לצורך מערכת שיפוט הווידאו, התקשה לעבוד בתנאים המסוכנים, ובדיקת הבטיחות הובילה להחלטה חריגה: המשחק יימשך ללא קהל.

האירוע התרחש בשבת במשחק במסגרת השלב המכריע של הליגה השלישית בברזיל, באצטדיון שבמדינת סנטה קטרינה. כאשר בתוספת הזמן של המחצית הראשונה החלה הדרמה ביציע האורחים.

האוהדים קפצו בהתלהבות, אך התנועה העזה גרמה ליציע המתכתי ולעמדת הצילום שהוצבה מעליו לרעוד.

חגיגה מטלטלת: חגגו את היתרון וכמעט הפילו את הצלם מהמגדל
חגיגה מטלטלת: חגגו את היתרון וכמעט הפילו את הצלם מהמגדל (צילום: רשתות חברתיות)

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראית עמדת הצלם מתנדנדת שוב ושוב, בזמן שהאוהדים ממשיכים לקפוץ מתחתיה. גם פנסי התאורה באצטדיון נראו רועדים.

הצלם פטריק דומינגס, שעבד בעמדה, סיפר כי הרעידות הקשו עליו לתפעל את המצלמה ולשמור על יציבות התמונה. לדבריו, הבעיה אינה רק בהתנהגות האוהדים, אלא גם במבנה עצמו: כאשר הקהל קופץ בעוצמה, העמדה כולה רועדת, והציוד מאבד מיציבותו. הוא הסביר כי בתנאים כאלה קשה להפיק תמונות מדויקות הדרושות לזיהוי מצבים ולהפעלת מערכת שיפוט הווידאו.

כדורגלשמחהברזילצלםאוהדים
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