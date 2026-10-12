תיעוד קשה: כרכרת עץ נפלה במהלך פסטיבל - שניים נמחצו למוות

שני גברים נהרגו ו-16 בני אדם נוספים נפצעו בשתי תאונות קשות שאירעו במהלך פסטיבל מסורתי במחוז אוסקה שביפן. בשני המקרים התהפכו מרכבות ה"דנג'ירי" הכבדות במהלך פנייה בצומת, ושני ההרוגים נלכדו מתחת למבני העץ.

התאונה הראשונה אירעה בשבת האחרונה, בסביבות השעה 10:55 בבוקר, באזור נגאטאקי בעיר איזומיסאנו.

מרכבת דנג'ירי התהפכה במהלך פנייה ימינה בצומת. גבר בן 51, ששימש מנהל בחברה מקומית, נלכד מתחת למרכבה ופונה לבית החולים, שם נקבע מותו. שבעה משתתפים נוספים נפצעו, ולפי אחד הדיווחים, שניים מהם נפצעו באורח קשה.

כשעתיים וחצי לאחר מכן, בסביבות השעה 13:20, התרחשה תאונה נוספת בעיר איזומיוטסו הסמוכה. מרכבה אחרת התהפכה במהלך פנייה ימינה בצומת בשכונת מיאמצ'י. גבר בן 48, עובד חברה מהעיר הסמוכה איזומי, נלכד מתחת למרכבה ונהרג. תשעה גברים נוספים נפצעו, אך פציעותיהם לא היו מסכנות חיים, לפי הדיווחים.

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בסך הכול נהרגו בשתי התאונות שני בני אדם ו-16 נפצעו. לפי המשטרה, לא היו נפגעים מקרב הצופים באירועים.

מרכבות במשקל ארבעה טונות

מרכבות הדנג'ירי הן מבני עץ גדולים ומעוטרים, הנגררים ברחובות בידי קבוצות משתתפים במסגרת פסטיבלים מסורתיים ביפן. המרכבות המעורבות בתאונות היו בגובה של כארבעה מטרים ובמשקל של כארבעה טונות.

אחד מרגעי השיא של הפסטיבל הוא תמרון המכונה "יארימוואשי" (Yarimawashi), שבו המשתתפים מסובבים את המרכבה בפנייה חדה במהירות גבוהה. התמרון דורש תיאום בין המשתתפים, משום שמשקלה הרב של המרכבה עלול להקשות על שמירת יציבותה.

לפי הדיווחים, שני ההרוגים מילאו תפקיד המכונה "טאקארי", שבמסגרתו הם ניצבו בצד המרכבה וסייעו בשמירה על שיווי המשקל שלה. לפי הערכה ראשונית שנמסרה בדיווחים, השניים איבדו את שיווי משקלם במהלך התמרון. המשטרה ממשיכה לחקור את נסיבות התאונות.

תאונה דומה ימים קודם לכן

המקרים הקטלניים התרחשו ימים ספורים לאחר תאונה דומה בעיר סאקאי שבמחוז אוסקה. ב-3 באוקטובר התהפכה שם מרכבה במהלך פסטיבל, ו-11 בני אדם נפצעו.

רצף התאונות מעלה שאלות בנוגע לסיכונים הכרוכים בתמרונים המהירים של מרכבות הדנג'ירי, שבהם משתתפים רבים נדרשים לשלוט במבני עץ כבדים במיוחד במהלך פניות חדות ברחובות הערים.