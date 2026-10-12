אי אפשר לפספס: מחזה של 90 מטר התגלה ביער בארה"ב

במבט ראשון על יער ירוק באורגון שבארצות הברית לא בהכרח יגלה משהו יוצא דופן, אבל כשהסתיו מגיע, צלע ההר משנה את פניה וחושפת הפתעה ענקית: פרצוף מחייך, ברוחב של כ־90 מטרים, שנוצר כולו מעצים שנשתלו בתכנון מדויק.

מאחורי המראה יוצא הדופן עומד דייוויד המפטון, מבעלי חברת העצים המפטון למבר, יחד עם מנהל שטחי היער דאז, דניס קריל. לפני כמה שנים במהלך נטיעת עצים מחדש בשטח שנכרת, הם החליטו להפוך את צלע ההר ליצירה יוצאת דופן שתעלה חיוך על פניהם של העוברים בדרך. הרעיון התבסס על שילוב בין שני סוגי עצים: עצי אשוח דאגלס, שנותרים ירוקים לאורך השנה, ועצי לגש, שמחטיהם מצהיבות בסתיו ובהמשך נושרות. עצי הלגש נשתלו כך שיצרו את צורת הפנים, ואילו עצי האשוח הירוקים יוצרים את העיניים ואת הפה המחייך

סמיילי ב-300 רגל: היער באורגון שמסתיר חיוך סתיו ענקי - צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 0:25 סמיילי ב-300 רגל: היער באורגון שמסתיר חיוך סתיו ענקי ( צילום: רשתות חברתיות )

לא שיצירת הסמיילי הענק לא הייתה פשוטה כפי שהיא נראית בתמונות. כדי לתכנן את צורת הפנים, יצאו השניים לשטח ההררי עם חבל מדידה וסימנו את גבולות המעגל ואת מיקום העיניים והפה. השיפוע, השטח הלא אחיד והנחלים הקטנים הקשו על העבודה, והם אף נאלצו להתאים את הצורה כך שתיראה נכונה למי שמביט בה מהכביש שמתחתיה.

לאחר הנטיעה נשמר הסוד במשך כמה שנים, עד שהעצים גדלו וההבדלים ביניהם החלו לבלוט. כשהסתיו הגיע והלגש קיבל את צבעו הצהוב והזהוב, התגלה לפתע החיוך הענק על צלע ההר.

היצירה נמצאת בשטח מיוער במחוז פולק שבאורגון, סמוך לכביש 18, בין העיירות וילמינה וגראנד רונד. נהגים החולפים באזור יכולים להבחין בה, בעיקר בסתיו, כאשר הניגוד בין העצים הצהובים לירוקים הופך את צורת הפנים לברורה במיוחד.

לפי הדיווחים, החיוך צפוי להישאר בנוף עוד עשרות שנים, עד שהעצים יגיעו לגיל המתאים לכריתה במסגרת ניהול היער.