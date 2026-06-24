במעמקי יערות הגשם של צפון קווינסלנד שבאוסטרליה, התגלה לאחרונה עכביש בעל אסטרטגיית ציד חסרת תקדים: מערכת לכידה קפיצית מתוחכמת, הפועלת כמעין בליסטה זעירה - ומופעלת לא על ידי העכביש עצמו, אלא דווקא על ידי הטרף.

המין, המשתייך לסוג Propostira וזכה לכינוי "עכביש הבליסטה", בונה מלכודת משי ייחודית שנועדה ללכוד מין אחד בלבד: נמלת האורגת הירוקה (Oecophylla smaragdina), הידועה באגרסיביות שלה. ממצאי המחקר, שפורסמו בכתב העת Current Biology, מצביעים על אחת ממערכות הלכידה היעילות ביותר שתועדו בטבע.

קטפולטה מוסווית כמנהרה

כחצי שעה לאחר השקיעה, העכביש יורד מצידן התחתון של עלים ובונה את המלכודת סמוך לנתיבי תנועה של הנמלים. במשך שעות, הוא טווה בין 15 ל-60 סיבי משי מתוחים, המאוגדים לצורת חרוט קרוב לקרקע. לאחר מכן הוא עוטף את המבנה בשכבת משי דקה יותר ומותח את המערכת - בדומה לקפיץ טעון.

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כאשר נמלה מתקרבת ונוגעת במבנה, היא מגיבה באינסטינקט התקפי: נושכת את ה"חרוט" ומנסה לפרקו. דווקא הפעולה הזו מפעילה את המלכודת - הסיבים המשתוחים משתחררים ומתכווצים בתוך כ-40 מילישניות בלבד.

התוצאה דרמטית: הנמלה, שעדיין אוחזת במבנה בלסתותיה, נורה כלפי מעלה לגובה של עד 30 סנטימטרים, במהירות של כ-4.4 מטר לשנייה, עם תאוצה שמגיעה ליותר מ-1,300 מטר לשנייה בריבוע - עוצמה שמשתווה לתאונת דרכים קשה.

מלכודת ממוקדת למין אחד בלבד

במהלך 35 תצפיות מתועדות, כל הלכידות היו של נמלת האורגת בלבד. מינים אחרים של נמלים, שחלקו את אותו בית גידול, כלל לא הגיבו למבנה המשי.

החוקרים מעריכים כי העכביש מפריש פרומון ייחודי בעת בניית המלכודת, שמושך ספציפית את הנמלים האלו ומעורר את תגובת התקיפה שלהן. כך, למעשה, העכביש מנצל את האגרסיביות של הטרף עצמו כדי להפעיל את מנגנון הלכידה.

לדברי ד"ר אג'יי נרנדרה מאוניברסיטת מקווארי, מדובר במקרה ייחודי: "זו ככל הנראה הדוגמה היחידה שבה קורי עכביש מתוכננים ללכוד מין אחד בלבד, והמנגנון מופעל על ידי הטרף ולא על ידי הטורף."

ביצועים מדהימים

מעבר לייחודיות ההתנהגותית, הביצועים הפיזיקליים של המערכת מרשימים במיוחד. "זו אחת ממערכות הלכידה בעלות הביצועים הגבוהים ביותר שנמצאו בעולם החי," אמר ד"ר יונאס וולף, המחבר הראשי מהאוניברסיטה בגרייפסוולד. "הערכים שנמדדו גבוהים בכמה סדרי גודל ממה ששרירים יכולים לייצר - ואפילו עולים על עכבישים אחרים עם מנגנונים דמויי קטפולטה."

החוקרים סבורים כי מנגנון זה נועד לאפשר לעכביש להתמודד עם טרף מסוכן במיוחד - נמלים תוקפניות הפועלות בקבוצות. באמצעות לכידה של פרט בודד והרחקתו מנתיב התנועה של הקן, העכביש ממזער סיכון ומגדיל את סיכויי ההישרדות.