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הימין זועם

תוקף שוטר ושוטרת בסכין וצועק 'אללה אכבר': כך נראית צרפת ב-2026

מהגר מוסלמי תקף שני שוטרים בעיר טולוז שבצרפת בסכין ופצע אותם באורח קל, תוך שהוא צועק "אללה אכבר" | השוטרים, גבר ואישה הצליחו להביא את החשוד למעצר לאחר שהשוטרת התיזה עליו גז מדמיע | הימין בצרפת זועם (חדשות) 

1תגובות
התקיפה בטולוז
התקיפה בטולוז| צילום: צילום: לפי סעיף 27א

שני שוטרים עירוניים נפצעו אמש (שני) במתקפת סכינים בלב העיר טולוז שבצרפת, לאחר שהותקפו במהלך סיור על ידי עובר אורח שהיה חמוש במספר סכינים. החשוד במעשה נעצר במקום.

ראש עיריית טולוז, ז'אן-לוק מודנק, דיווח כי במהלך האירוע נרשמו אמירות בעלות אופי טרוריסטי. לפי דיווחים, החשוד צעק במהלך המתקפה "אללה אכבר". שני השוטרים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים האוניברסיטאי טולוז-ראנגיי.

השוטרים, גבר ואישה, נפצעו בזרועותיהם במהלך העימות עם התוקף. למרות פציעותיהם, הצליחו השניים לנטרל את החשוד באמצעות גז מדמיע ולהביא למעצרו.

שר הפנים, לורן נונייז, הביע תמיכה בכוחות הביטחון ומסר כי "החקירות הופקדו על ידי התביעה בידי המשטרה הלאומית כדי לקבוע את נסיבות התקרית ואת המניעים (...) של תקיפה זו".

הימין בצרפת זועם על האירוע שממחיש את התפשטות ההגירה המוסלמית המסתיימת לעתים במעשי טרור.

"אנחנו לא צריכים חקירה כדי לדעת את ה"מניעים", הם ברורים מאוד", אומרים בצרפת בתגובה להודעת המשטרה.

צרפתטולוז
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1 תגובות

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בס"ד לא שמעו על ניטרול מחבל? משטרה שמגינה על עצמה עם מלפפונים...
עמי

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