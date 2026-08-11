שני שוטרים עירוניים נפצעו אמש (שני) במתקפת סכינים בלב העיר טולוז שבצרפת, לאחר שהותקפו במהלך סיור על ידי עובר אורח שהיה חמוש במספר סכינים. החשוד במעשה נעצר במקום.

ראש עיריית טולוז, ז'אן-לוק מודנק, דיווח כי במהלך האירוע נרשמו אמירות בעלות אופי טרוריסטי. לפי דיווחים, החשוד צעק במהלך המתקפה "אללה אכבר". שני השוטרים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים האוניברסיטאי טולוז-ראנגיי.

השוטרים, גבר ואישה, נפצעו בזרועותיהם במהלך העימות עם התוקף. למרות פציעותיהם, הצליחו השניים לנטרל את החשוד באמצעות גז מדמיע ולהביא למעצרו.

שר הפנים, לורן נונייז, הביע תמיכה בכוחות הביטחון ומסר כי "החקירות הופקדו על ידי התביעה בידי המשטרה הלאומית כדי לקבוע את נסיבות התקרית ואת המניעים (...) של תקיפה זו".

הימין בצרפת זועם על האירוע שממחיש את התפשטות ההגירה המוסלמית המסתיימת לעתים במעשי טרור.

"אנחנו לא צריכים חקירה כדי לדעת את ה"מניעים", הם ברורים מאוד", אומרים בצרפת בתגובה להודעת המשטרה.