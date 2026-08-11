הוד מעלתו מת: המחיר 'הכבד' על רצח המלך בשידור חי

הבריטים כבר שמעו בעבר הודעות רשמיות על מותם של בני משפחת המלוכה, אבל ב־19 במאי 2026 התרחש ברדיו הבריטי היה מרחיק לכת. תחנת הרדיו קרוליין שידרה בטעות הודעה מוקלטת שלפיה המלך צ'ארלס השלישי מת – למרות שהיה בחיים.

האירוע זכה היום (שלישי) לתשומת לב מחודשת בעקבות פרסום ממצאי רגולטור התקשורת הבריטי, שחשף פרטים חדשים על הדרך שבה הטעות התרחשה.

בזמן תוכנית הרדיו של בארי מארש, עובד בתחנה עסק בתחזוקה במחשב האולפן. במהלך העבודה הוא ניגש לקבצים שהוכנו מראש למקרה של מות המלך. לפי המידע שנמסר לרגולטור, העובד הפעיל את ההקלטות מתוך סקרנות, מבלי להבין שהפעולה תגרום להן להיות משודרות ישירות למאזינים.

התוצאה הייתה דרמטית: שלוש הודעות מוקלטות על מותו של צ'ארלס שודרו בשידור, כולל הודעה שהודיעה כי התחנה משעה את שידוריה הרגילים "לאות כבוד" למלך. לאחר מכן הושמע ההמנון הלאומי הבריטי, ולבסוף השתררה בשידור דממה שנמשכה כ־16 דקות.

ואז הגיע עוד פרט כמעט בלתי נתפס. כשהעובד הבין את חומרת הטעות, הוא ניסה להתריע בפני מגיש התוכנית. אלא שהמגיש לא ענה לטלפון, משום שהיה משוכנע שהוא עדיין נמצא בשידור מרוחק כרגיל. לפי הדיווחים, העובד נכנס לפאניקה ואף עזב את המקום.

רק לאחר מכן הצליחה התחנה לחזור לשידור רגיל. המגיש התנצל בפני המאזינים והבהיר כי הדיווח על מות המלך היה שגוי. כעבור זמן קצר כבר היה ברור שמדובר בתקלה ולא באירוע אמיתי.

אבל מבחינת רגולטור התקשורת הבריטי, הטעות הייתה חמורה. הרגולטור קבע כי התחנה הפרה את כללי השידור בשני סעיפים: דיוק בדיווח חדשותי ותיקון בזמן של טעות משמעותית. שתי תלונות הוגשו בעקבות השידור, והרגולטור הדגיש כי דיווח שגוי על מותו של המלך הוא עניין בעל חשיבות ציבורית משמעותית.

תחנת הרדיו קרוליין הודתה בטעות ונקטה צעדים כדי למנוע הישנות של המקרה. העובד קיבל נזיפה רשמית, והתחנה העבירה את הקבצים הרגישים הקשורים להודעות מוות של בני משפחת המלוכה לכונן חיצוני, כך שלא יהיו זמינים באותה קלות במחשב האולפן.