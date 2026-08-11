דיווחים מקיפים שהוצגו במהלך דיון בדיון מועצת הביטחון של האו"ם חושפים כי מעל 95% מהשבויים האוקראינים ששוחררו מהשבי הרוסי דיווחו על עינויים והתעללות שיטתית.

על פי נתוני נציבות זכויות האדם של האו"ם, תועדו עד כה הוצאות להורג של 129 שבויים בתחילת שביים ומוות של 48 נוספים כתוצאה מעינויים, מניעת טיפול רפואי ותנאים בלתי אנושיים.

גורמים רשמיים באוקראינה ציינו כי זוהו מעל 300 מתקני כליאה בשטחי רוסיה ובשטחים המוחזקים על ידה. אף שעד כה הוחזרו מעל 9,000 אוקראינים במסגרת עסקאות חילופין, אלפי חיילים ואזרחים נוספים עדיין מוחזקים בתנאים קשים. מעל מחצית מהנשאלים בדיווחי האו"ם העידו כי עברו מעשים קשים במהלך תקופת כליאתם.

חואן אלברטו לוויה גרסיה, חייל צבא אוקראינה שהוחזק בשבי במשך 1,183 ימים, תיאר את תנאי כליאתו. "כן ... עברתי עינויים," אמר גרסיה. "כל מה שאתה יכול לחשוב עליו שניתן לעשות שמזיק, משפיל לאדם, בניגוד לרצונו. כל מה שעולה על דעתך, לא רק התעללות מילולית, התעללות פיזית, מכות יומיות, מכות חשמל, תרגילים מפריכים, בקור מקפיא כשיש מעלות מתחת לאפס ... מעשים קשים. כל מה שניתן להפעיל על אדם כדי לגרום לאדם להישבר נפשית. הכל הוחל עליי ועל רוב חבריי."

גרסיה הוסיף כי שניים מחבריו הוכו למוות במתקני כליאה במחוז דונייצק. הוא תאר כי האסירים הוחזקו בתוך פלוגות "צפופות ללא תנאים הולמים" שבהן "כמעט כל השבויים היו חולים בדיזנטריה" ורבים סבלו מרעב. פילוסופיית הדיכוי נמשכה גם עבור אזרחים, כפי שתיארה לנייה אומרובה, אשר הועברה בין שבעה מתקני כליאה שונים במסגרת מה שכינתה "קרוסלת העינוי".

מנגד, רוסיה דחתה את ההאשמות שהועלו בדיון. סגנית נציג רוסיה לאו"ם, מריה זבולוצקאיה, כינתה את הממצאים "קמפיין דיסאינפורמציה" וטענה כי שבויים רוסים המוחזקים באוקראינה עוברים התעללות פיזית ונפשית. באו"ם ציינו כי אמנם תועדו פגיעות גם בשבויים רוסים, אך מדובר בהיקף שונה לחלוטין מזה שמבצעת רוסיה.