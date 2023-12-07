ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שיגר מכתב קודש למשפחת אנגרסט, עם שובו של בנם יקירם 'מתן' משבי החמאס | ראש הישיבה הודה לה' על רוב חסדיו, והזכיר את התמונה שההורים הביאו אליו במהלך ימי השבי, תוך שהוא מציין כי ברוך השם כבר לא צריכים תמונה - יש את המקור | המכתב המלא מראש הישיבה שלא פסק מלסיים כל יום ספר תהילים עד לשובם של כל החטופים החיים (חרדים)
העולם כבר עבר להתעסק במלחמה בישראל או ליתר דיוק בעזה, אך גם המלחמה במזרח אוקראינה נמשכת כל העת - מזה כשנתיים | שבויי מלחמה רוסים שנפלו בשבי צבא אוקראינה סיפרו ל'וול סטריט ג'ורנל' על המלחמה שלהם מול האוקראינים, אותה הם מנהלים בתנאים נוראיים וכל זה עבור משוגע אחד | הרגע שנתפסו והשניות שפאבל חשב שאלו רגעיו האחרונים, כאשר נתקל במעבה היער בחייליו של זלנסקי (בעולם)