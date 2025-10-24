כיכר השבת
ראש הישיבה שסיים תהילים כל יום במשך שנתיים, במכתב למשפחת החטוף המשוחרר

ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר שיגר מכתב קודש למשפחת אנגרסט, עם שובו של בנם יקירם 'מתן' משבי החמאס | ראש הישיבה הודה לה' על רוב חסדיו, והזכיר את התמונה שההורים הביאו אליו במהלך ימי השבי, תוך שהוא מציין כי ברוך השם כבר לא צריכים תמונה - יש את המקור | המכתב המלא מראש הישיבה שלא פסק מלסיים כל יום ספר תהילים עד לשובם של כל החטופים החיים (חרדים)  

הגר"ש אלתר בכתיבת מכתב (צילום: דניאל נפוסי)

שמחים על המתן: ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שיגר השבוע מכתב מיוחד למשפחת אנגרסט, בו הביע את רגשותיו נוכח הנס שהתחולל עם שובו של הבן, מתן, לאחר ששרד שנתיים בגיא צלמוות, במנהרות ה בעזה.

ראש הישיבה מזכיר כי כל העת השתמרה פינה מיוחדת בליבו בשל העובדה שהוריו, שהגיעו לחדרו של ראש הישיבה, מסרו לו תמונה של בנם. אך עתה, כותב ראש הישיבה, "יש תהילה לה' את המקור ואין צורך בתמונה".

בהמשך מזכיר הגר"ש את ההכרה בבורא העולם אליה זכה מתן להגיע דווקא בהיותו בשבי, ומודה לקב"ה על ה"מתן", תרתי משמע, שזכינו לו עם חזרתו לארץ החיים.

מכתבו של הגר"ש אלתר להורי החטוף
מכתבו של הגר"ש אלתר להורי החטוף

נזכיר כי ראש הישיבה ייחד הודאה מיוחדת על שובם של החטופים, בדברים נרגשים שנשא במעמד ההקפות השניות שהתקיימו ברוב עם.

בנוסף, מציינים בקהילת הגר"ש, כי ראש הישיבה הקפיד מאז יום שמחת תורה לפני שנתיים, במשך כל התקופה בה ניטשה המלחמה, לומר בכל יום ספר תהילים שלם. מנהג זה שנשמר בבית מדרשו בכל יום אחר מנחה, המשיך עד יום שמחת תורה האחרון - אז התבשר עם ישראל על חזרתם של החטופים לחיק משפחותיהם.

