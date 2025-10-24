שמחים על המתן: ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר, שיגר השבוע מכתב מיוחד למשפחת אנגרסט, בו הביע את רגשותיו נוכח הנס שהתחולל עם שובו של הבן, מתן, לאחר ששרד שנתיים בגיא צלמוות, במנהרות החמאס בעזה.

ראש הישיבה מזכיר כי כל העת השתמרה פינה מיוחדת בליבו בשל העובדה שהוריו, שהגיעו לחדרו של ראש הישיבה, מסרו לו תמונה של בנם. אך עתה, כותב ראש הישיבה, "יש תהילה לה' את המקור ואין צורך בתמונה".

בהמשך מזכיר הגר"ש את ההכרה בבורא העולם אליה זכה מתן להגיע דווקא בהיותו בשבי, ומודה לקב"ה על ה"מתן", תרתי משמע, שזכינו לו עם חזרתו לארץ החיים.