בן גביר חוסם את קידום הקצין שתועד סוטר לילד חרדי במאה שערים

קידומו במשטרה של קצין בכיר, שתועד בעבר סוטר לילד חרדי בהפגנה בשכונת מאה שערים בירושלים, נחסם על ידי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר - שייצג את הילד כעורך דין. כך דווח הערב (רביעי) ב-Ynet.

מדובר, לפי הדיווח של לירן תמרי, בניצב משנה שמעון מרציאנו שמועמד לתפקיד ראש מחלקה באגף התנועה.

התקרית המדוברת התרחשה לפני כחמש שנים, במהלך הפגנה בשכונת מאה שערים בירושלים. מרציאנו תיקד אז על כוח משטרתי שאבטח את ההפגנה, שהייתה מרובת משתתפים.

בכתב האישום שהוגש נגדו על ידי מח"ש ננכתב כי ההפגנה הפכה בשלב מסוים לאלימה וכללה הפרות סדר ובין היתר הבערת פחים, ידוי אבנים לעבר שוטרים וקריאת קריאות גנאי.

הקצין החל לרוץ לעבר קבוצת מפגינים שהשליכו אבנים. ילד בן 12 עמד במקום והחל לצרוח. מרציאנו תועד תופס את הילד ודוחף אותו לעבר קיר אבן סמוך. בהמשך, כך דווח, הקצין סטר לילד בפניו, בעודו יושב על הקרקע וצועד "לא עשיתי כלום".

שנה וחצי אחרי התקרית החליט בית משפט השלום בירושלים לזכות את מרציאנו. לדברי בית המשפט, מעשיו באותה תקרית בוצעו "בתנאי שטח קשים, כשהוא נאלץ להתמודד עם מאות מפגינים שהשליכו אבנים וחפצים וקראו קריאות נאצה קשות".

לפי הדיווח היום, במשטרה טוענים שהסיבה לכך שקידמו של מרציאנו נחסם הוא התקרית הזו. אלא שבן גביר הוא היה עורך הדין שייצג את הילד באותה תקרית.

מלשכת בן גביר נמסר בתגובה ל-Ynet כי "השר בוחן את המינוי שלו, אבל השר הוא לא חותמת גומי. הוא חותם רק על מי שהוא חושב שהוא מקצוען איכותי וטוב. ומבצע מדיניות של ריבונות ומשילות".