לא בכל יום רואים בדואים רוקדים לצד חסידי גור, חסידי צאנז לצד מרוקאים ותימנים ושלל עדות. מחזה שכזה ניתן לראות רק במקום ייחודי שמשמש סמל ודוגמא לדו קיום מידי יום.

במסגרת ימי גיבוש שנערך במלון 'בית האלה' לצוות השחיטה והכשרות של מפעלי 'עוף עוז' הממוקם בישוב הבדואי 'שגב שלום'. בשל המרקם האנושי המיוחד שעובדים במפעל הוזמנו שלוש תזמורות שונים לאירוע.

תזמורת חסידית ומקהלת 'מלכות'. לצד הזמר והפייטן אלעד כהן שהקפיץ את הקהל ספרדים ואשכנזים גם יחד בסילסולי 'ישמח משה'. יפה ותמה, ועוד ועוד.

רגע מיוחד נרשם במהלך האירוע בו נכנסו נכבדי העדה הבדואית. וברקע החלה לנגן תזמורת מהעדה הבדואית. הקהל הרב שהשתתף באירוע נעמד על רגליו והחיוכים התרחבו מקיר לקיר.

הגאון הרב אליהו אילוז, רבה של 'אור עקיבא' שמשמש גם כרבה הראשי של הרבנות לכשרות ארצית האמון על הכשרות במפעל, ציין בדבריו שבחים על צוות הכשרות של מפעלי 'עוף עוז'.

כו הרחיב בשבחם של יו"ר ההנהלה מר עוזי מחלב ומנכ"ל המפעל מר נוואף אבו מועמר, אשר גם הוא נמנה על נכבדי העדה הבדואית. אשר כל אלה יחד דואגים לכך שתמיד תשרה אווירה טובה ותחושת שייכות למען הכשרות במפעל.