מכל גווני הקשת ניחום אבלים במגדל העמק: צמרת המדינה והרבנות ניחמה את הגרי"ד גרוסמן בית משפחת גרוסמן ב'מגדל העמק' המה אדם, כאשר אל המקום נהרו רבים מכל גווני הקשת הציבורית והפוליטית, אדמו"רים, רבנים, חברי מועצת גדולי התורה, שרים, חברי כנסת, ראשי ערים ואישי ציבור בכירים, לנחם אבלים את הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן, רבה של מגדל העמק, ואת כל בני משפחת גרוסמן הנכבדה, ביושבם בעמק הבכא על פטירת אחיהם / אביהם, הרה"ג ר' מנחם בן ציון גרוסמן זצ"ל | למרות ימי האבל, נצפה הגרי"ד גרוסמן, כשהוא מרעיף חיבה ודברי חיזוק להמוני המנחמים שביקשו את ברכתו גם בימי אבלו (חרדים)

חר חיים רוזנבוים כיכר השבת | 11:57