הציור שנלכד על הקיר בלשכת ראש הממשלה: נתניהו מקבל ברכה מהרבי

( צילום: אבי אוחיון לע"מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה אירחו אתמול במשרד ראש הממשלה בירושלים את ג'יי די ואנס, סגן נשיא ארצות הברית. בתמונה שהפיצה הלשכה לאחר הפגישה - בלטה אחת התמונות התלויות על הקיר.

מדובר בציור שבו נראה נתניהו במחיצת הרבי מליובאוויטש, לפני קרוב לארבעים שנה, מקבל ממנו שטר של דולר לצדקה - כמנהגו של הרבי. את הציור העניק לנתניהו נשיא ארגנטינה חבייר מיליי, בביקורו האחרון בישראל. נתניהו, אחרי שקיבל את הציור, בחר כאמור לתלות אותו על קיר לשכתו. בסמוך לציור תלויות תמונה של פרופסור בן ציון נתניהו, אביו של ראש הממשלה; תמונה של האח יוני נתניהו, שנפל במבצע אנטבה; ותמונה נוספת של נתניהו עם אביו. כאמור את הציור הביא לנתניהו חבייר מיליי, בביקורו בישראל, ערב המתקפה באיראן. נתניהו קיבל אז את הציור בהתרגשות והזכיר את פגישתו עם הרבי לפני עשרות שנים, כאשר היה לפני כניסתו לפוליטיקה, וסיפר על הברכה הידועה שבירך אותו בכך שיתמודד עם 119 חברי כנסת אך לא יירתע.

נתניהו מקבל את הציור ממיליי ( צילום: דוברות )

"בפעם ראשונה שבאתי לראות את הרבי -ארבע שנים לפני שהתמונה הזו צולמה- הוא אמר לי, "אתה יודע, אתה הולך לאו"ם, אתה הולך לבית של שקרים, בית של חושך, תדליק נר בודד, אנשים יראו את האור הזה, את האמת מרחוק", סיפר נתניהו לנשיא ארגנטינה.

ראש הממשלה הוסיף: "הוא רצה שאשאר באו"ם, אמרתי אני חוזר, אמר לי אתה תחזור ותצטרך להאבק עם ה-119, חברי כנסת האחרים (יש לנו 120 חברי כנסת) הוא אפילו לא נתן לי אחד. חשבתי שהוא מגזים, אבל הוא צדק. אך הוא אמר, אל תתייאשו, כי אלוהים עמכם, ואתם צריכים לנצח. זה מוקלט, זה מה שהוא אמר כאן. אז זה מאוד יקר לי. תודה".

הציור התלוי על הקיר ( צילום: אבי אוחיון/ לע״מ )

מיליי הגיב ואמר לנתניהו: "אם תראה הנאום שלי באו"ם יש בו הרבה מהרבי". נתניהו: "בטח, הרבי היה נפלא, נביא, עיני לייזר כחולות, כל כך בהיר, נבואי ממש, אדם מדהים".

למחרת, בנאום במליאת הכנסת בנוכחות נשיא ארגנטינה, אמר ראש הממשלה בין היתר: "אתה חתן פרס בראשית בזכות אהבת ישראל. התרשמתי עמוקות מתמונת הרבי מלובביץ' שתלויה בסלון, מהחנוכייה ומכובעי הניצחון המוחלט. הביקור שלך בישראל תורם להשגת ניצחון זה. חבר אמיתי, חבר נאמן, אני מברך אותך ואת הפמליה שאיתך. יחד נשיג דברים עצומים לטובת ארגנטינה וישראל. יחד נצעד קדימה לעוד שנים של ידידות אמיצה, איתנה ומתמשכת".