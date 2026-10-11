 דלג לתוכן הראשי
איתני הטבע

נתלש בבת אחת: הוריקן הרסני קרע את גג המלון לעיני המצלמות | צפו 

תיעוד מפלורידה מציג את הרגע שבו רוחות הוריקן איסאיאס תלשו חלקים מגג מלון והעיפו אותם באוויר | הסופה גרמה לנזקים נרחבים, להצפות ולהפסקות חשמל ברחבי האזור (מעניין)

א
אריה רוזן
כיכר השבת |
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News

רוחות עזות שהביאה עמה סופת ההוריקן איסאיאס העיפו חלקים מגג של מלון בעיר פנסקולה שבפלורידה, ברגעים דרמטיים שתועדו במצלמה.

בסרטון שפרסם עד ראייה נראים חלקים מהגג מתנתקים מהמבנה ועפים ברוח העזה, בזמן שהסופה הכתה בחוף המפרץ של .

ההוריקן הגיע ביום שישי לחופי פלורידה בעוצמה של קטגוריה 2, עם רוחות מתמשכות במהירות של כ־169 קילומטרים לשעה. הסופה גרמה לנזקים נרחבים באזור, בהם הצפות, עצים שקרסו והפסקות חשמל.

בפנמה סיטי ביץ' נעקר חלק מחזיתו של בניין רב־קומות, ובעיר דסטין קרס בית סירות. גם נמל התעופה של פנסקולה ניזוק, לדברי ראש העיר.

לפי סוכנות הידיעות AP, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו בעקבות הסופה בפלורידה ובאלבמה. מאות אלפי בתי אב נותרו ללא חשמל, והרשויות הזהירו מפני הצפות ושיטפונות גם כשהסופה נעה צפונה.
ארה"בחורףסערהפלורידהרוחות

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר