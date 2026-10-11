רוחות עזות שהביאה עמה סופת ההוריקן איסאיאס העיפו חלקים מגג של מלון בעיר פנסקולה שבפלורידה, ברגעים דרמטיים שתועדו במצלמה.

בסרטון שפרסם עד ראייה נראים חלקים מהגג מתנתקים מהמבנה ועפים ברוח העזה, בזמן שהסופה הכתה בחוף המפרץ של ארצות הברית.

ההוריקן הגיע ביום שישי לחופי פלורידה בעוצמה של קטגוריה 2, עם רוחות מתמשכות במהירות של כ־169 קילומטרים לשעה. הסופה גרמה לנזקים נרחבים באזור, בהם הצפות, עצים שקרסו והפסקות חשמל.

בפנמה סיטי ביץ' נעקר חלק מחזיתו של בניין רב־קומות, ובעיר דסטין קרס בית סירות. גם נמל התעופה של פנסקולה ניזוק, לדברי ראש העיר.

לפי סוכנות הידיעות AP, לפחות ארבעה בני אדם נהרגו בעקבות הסופה בפלורידה ובאלבמה. מאות אלפי בתי אב נותרו ללא חשמל, והרשויות הזהירו מפני הצפות ושיטפונות גם כשהסופה נעה צפונה.