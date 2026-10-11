ראש הממשלה נתניהו שיגר היום (ראשון) הודעת תנחומים חריגה לסעודיה, מדינה שאינה מקיימת קשרים עם ישראל ובקושי מכירה בעצם קיומה של המדינה היהודית.

בהודעה הלא-שגרתית אמנם לא נשלחו ניחומים ישירות לממלכת סעודיה אלא בעיקר "למשפחות הקרבנות", אך המדינה סעודיה הוזכרה גם הוזכרה בראשית ההודעה.

מדובר במהלך יוצא דופן ואף מעורר תמיהה למול מדינה שמסרבת בתוקף להצטרף להסכמי אברהם ולנורמליזציה של היחסים עם ישראל.

בהודעה נכתב:

"אני מגנה בכל הכוח את מתקפת הטרור הנוראית בשדה התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, ערב הסעודית, שגבתה את חייהם של 12 בני אדם חפים מפשע ופגעה במאות נוספים.

בשם עם ישראל, אני מביע את תנחומינו העמוקים למשפחות הנרצחים ואת איחולי החלמה מלאה לפצועים.", נכתב בהודעת נתניהו, כאשר זה נמנע מלשגר ישירות תנחומים לממלכה.

נתניהו הדגיש כי "הטרור מכוון נגד אנשים חפים מפשע ומבקש להפיץ פחד וחוסר יציבות. יש להתמודד איתו בנחישות".

בסיפא של ההודעה, מופיעה אולי התשובה למהלך החריג מצד נתניהו, המבקש להראות חזית אחידה לצד סעודיה נגד איראן ושלוחותיה.

"ישראל מצפה למזרח תיכון חזק - מזרח תיכון שעומד מאוחד כנגד איומים, מגן על עמו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה ושגשוג לכל עמי אזורנו", לשון הודעת נתניהו.

התוצאה הקטלנית של המתקפה החות'ית על נמל התעופה בריאד מעלה משמעותית את האפשרות להרחבת הלחימה בין ארה"ב לאיראן ולהצטרפותה של ישראל למערכה רחבה.

בינתיים, בשעות הערב של יום ראשון מגיעים דיווחים על תקיפה נוספת של החות'ים על אותו שדה תעופה בריאד.