 דלג לתוכן הראשי
הכל אסטרטגיה

מעניין: נתניהו שיגר את תנחומיו לסעודים בהודעה חריגה - זה מה שעומד מאחורי הניסוח

ראש הממשלה נתניהו שיגר היום את תנחומיו לסעודיה לאחר מתקפת הטרור של החות'ים שהביאה למותם של מספר בני אדם בנמל התעופה בריאד | למרות סירובה של סעודיה להכיר בקיומה של מדינת ישראל, בחר נתניהו לשגר הודעת תנחומים מלאה (חדשות) 

כה
כיכר השבת
מקור מועדף בגוגל
עקבו ב-Google News
ראש הממשלה נתניהו נואם באו"ם (צילום: אריה לייב אברמס\פלאש90)

שיגר היום (ראשון) הודעת תנחומים חריגה לסעודיה, מדינה שאינה מקיימת קשרים עם ישראל ובקושי מכירה בעצם קיומה של המדינה היהודית.

בהודעה הלא-שגרתית אמנם לא נשלחו ניחומים ישירות לממלכת סעודיה אלא בעיקר "למשפחות הקרבנות", אך המדינה סעודיה הוזכרה גם הוזכרה בראשית ההודעה.

מדובר במהלך יוצא דופן ואף מעורר תמיהה למול מדינה שמסרבת בתוקף להצטרף להסכמי אברהם ולנורמליזציה של היחסים עם ישראל.

בהודעה נכתב:

"אני מגנה בכל הכוח את מתקפת הטרור הנוראית בשדה התעופה הבינלאומי המלך ח'אלד בריאד, ערב הסעודית, שגבתה את חייהם של 12 בני אדם חפים מפשע ופגעה במאות נוספים.

בשם עם ישראל, אני מביע את תנחומינו העמוקים למשפחות הנרצחים ואת איחולי החלמה מלאה לפצועים.", נכתב בהודעת נתניהו, כאשר זה נמנע מלשגר ישירות תנחומים לממלכה.

נתניהו הדגיש כי "הטרור מכוון נגד אנשים חפים מפשע ומבקש להפיץ פחד וחוסר יציבות. יש להתמודד איתו בנחישות".

בסיפא של ההודעה, מופיעה אולי התשובה למהלך החריג מצד נתניהו, המבקש להראות חזית אחידה לצד סעודיה נגד ושלוחותיה.

"ישראל מצפה למזרח תיכון חזק - מזרח תיכון שעומד מאוחד כנגד איומים, מגן על עמו ובונה עתיד של ביטחון, שיתוף פעולה ושגשוג לכל עמי אזורנו", לשון הודעת נתניהו.

התוצאה הקטלנית של המתקפה החות'ית על נמל התעופה בריאד מעלה משמעותית את האפשרות להרחבת הלחימה בין ארה"ב לאיראן ולהצטרפותה של ישראל למערכה רחבה.

בינתיים, בשעות הערב של יום ראשון מגיעים דיווחים על תקיפה נוספת של על אותו שדה תעופה בריאד.

בנימין נתניהואיראןסעודיההסכמי אברהםחות'ים

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר