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מכה מזעזעת

פקחית ביקשה מהנוסע באוטובוס לראות כרטיס - וזה מה קרה לאחר מכן

נוסע תקף פקחית של חברת 'אקסטרא' בקו 60 ופצע את ראשה • הפקחית פונתה לבית החולים והחברה הגישה תלונה במשטרה | אלימות קשה בתחבורה הציבורית (בארץ)

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קובי אטינגר
כיכר השבת |
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אילסוטרציה (צילום: טל גל\פלאש90)

אירוע אלימות קשה התרחש היום (ראשון) בתחבורה הציבורית בנתניה, כאשר פקחית של חברת "אקסטרא" הותקפה באכזריות על ידי נוסע שלא תיקף את נסיעתו. כך דווח ב-Ynet.

על פי הדיווח, הפקחית פונתה לבית החולים עם פגיעת ראש מדממת, לאחר שביצעה ביקורת שגרתית באוטובוס בקו 60 בעיר.

לפי הדיווח, הנוסע עלה לאוטובוס מבלי לשלם כחוק. כאשר הפקחית פנתה אליו והעירה לו על כך, התפתח במקום ויכוח קולני שדרדר במהירות לאלימות פיזית קשה. התוקף פצע את הפקחית בראשה עד שנזקקה לטיפול רפואי דחוף ולפינוי לבית החולים.

חברת התחבורה "אקסטרא" מיהרה להגיש תלונה רשמית במשטרה בעקבות האירוע החמור. בחברה נמסר כי זהותו של התוקף כבר ידועה להם ולגורמים הרלוונטיים.

בחברת "אקסטרא" הגיבו בזעזוע רב למקרה והבהירו כי אין ולא יכולה להיות שום הצדקה לאלימות מכל סוג שהוא כלפי עובדי תחבורה ציבורית העושים את מלאכתם נאמנה. מהחברה ציינו כי הם מצפים מהחשוד להסגיר את עצמו לידי כוחות הביטחון בהקדם.

במקביל, קראו בחברה לרשויות אכיפת החוק לפעול בנחישות ובאפס סבלנות כדי למצות עם התוקף את הדין, במטרה להשיב את תחושת הביטחון הבסיסית לעובדים שמוצאים את עצמם בחזית מדי יום.

מקרה זה מצטרף לשרשרת ארוכה של אירועי אלימות, תקיפות ואיומים המופנים באופן תדיר כלפי צוותי התחבורה הציבורית בישראל. נהגים ופקחים רבים מדווחים על חשש ממשי לשוב לעבודתם, כאשר הוויכוחים הטיפוסיים מול נוסעים משלימים מהר מאוד למעשי אלימות פיזיים קשים.

האירועים הללו מעמידים בסכנה לא רק את צוותי האוטובוסים אלא גם את ציבור הנוסעים כולו, ומציפים מחדש את הדרישה הציבורית והמקצועית להגביר את השיטור והאכיפה בקווים השונים.
תקיפהפקחים

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