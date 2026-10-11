( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הורתה למשטרת ישראל לערוך בירור מקיף בחשד לפגיעה בפרטיותן של מלי וליאל יהלומי, בעקבות פרסום תיעודים ומידע אישי רגיש הנוגע אליהן בכלי התקשורת.

ראש הרשות להגנת הפרטיות, עו"ד גלעד סממה, פנה למפקח הכללי של משטרת ישראל, רב ניצב דניאל לוי, ולמפקח הפרטיות הפנימי של המשטרה, נצ"מ ג'ורג' קיוורקיאן. בפניה הנחה ראש הרשות את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה להפעיל את סמכויות הפיקוח הנתונות לו מכוח חוק הגנת הפרטיות. כך נמסר היום (ראשון) מהרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. הפניה נעשתה בעקבות פרסומים חוזרים ונשנים באמצעי התקשורת לאחר איתור השתיים בארגנטינה ב-14 באוגוסט. בין היתר, פורסמו סרטונים המתעדים אותן "במצב פגיע בעת איתורן באוטובוס ותשאולן בידי נציג המשטרה, וכן נחשפו פרטים אישיים רגישים מתוך חקירת האירוע". הפרטים שנחשפו כללו התכתבויות פרטיות, חיפושים שביצעו בכלי בינה מלאכותית, מידע על מצבן הכלכלי, פעולות פיננסיות, מיקומן ותנועתן, ומועד נחיתתן הצפוי בישראל. על פי הרשות להגנת הפרטיות, בחינת הדיווחים מלמדת כי מקור המידע, לפחות בחלק מהמקרים, היה ממשטרת ישראל. ריב אלים בבית הספר: צעיר בן 19 נכנס פנימה ודקר את אחד התלמידים קובי אטינגר | 14:37 פקחית ביקשה מהנוסע באוטובוס לראות כרטיס - וזה מה קרה לאחר מכן קובי אטינגר | 15:26 במסגרת סמכותו לפי חוק הגנת הפרטיות, הנחה ראש הרשות את מפקח הפרטיות הפנימי במשטרה לערוך בירור מקיף לגבי האופן שבו הגיעו הסרטונים והפרטים האישיים אל כלי התקשורת, בניגוד לכאורה לנהלי משטרת ישראל. כמו כן, הוא הנחה לבחון את התבחינים שנשקלו במשטרת ישראל, ככל שנשקלו, בטרם התרת הפרסומים. עוד הנחה ראש הרשות לגבש מסקנות ולקחים מערכתיים בכל הנוגע לשמירה על שיקולי הגנת הפרטיות בהעברת מידע לתקשורת באירועים דומים. בהתאם לסמכותו הקבועה בחוק, ראש הרשות הנחה כי ממצאי הבדיקה והפקת הלקחים יימסרו לרשות.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עו"ד גלעד סממה, ראש הרשות להגנת הפרטיות, מסר: "החשיבות שבפרסום דבר איתורן ושלומן של נעדרות ברורה לכל, אך קיים קושי של ממש בפרסום סרטונים שלהן ברגעים פגיעים ובחשיפת פרטיהן האישיים, תנועתן, מיקומן ופרטי פעולות פיננסיות לאחר שכבר אותרו".

לדבריו, "פרסומים אלה, אשר מקורם כפי הנראה מחקירת המשטרה, פגעו לכאורה פגיעה ממשית בפרטיותן, ללא הצדקה לגיטימית ועל פניו בניגוד לנהלי המשטרה עצמה", הוסיף סממה. "משטרת ישראל נדרשת לערוך בירור מעמיק האם וכיצד זלג המידע ולהפיק את הלקחים הנדרשים, הכל כדי להבטיח שזכותם הבסיסית של אזרחים לפרטיות לא תיפגע באירועים מסוג זה".

כזכור, מלי וליאל יהלומי נחתו בישראל ביום רביעי האחרון, לאחר שהוכרזו כנעדרות בחודש אוגוסט ואותרו בארגנטינה. השתיים התקבלו בנמל התעופה בן גוריון עם גדודים של עיתונאים וצלמים, אך סירבו לשוחח עם כלי התקשורת.

( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

עורכת דינן של השתיים, שנית בן שושן, פנתה אז לעיתונאים ומסרה: "חברה, האנשים האלה עברו המון, אני מהבוקר מקבלת הודעות כאילו הן אויבות המדינה. אני מבקשת שתתנו להן לחזור לבית. הן לא אויבות ולא גנבו ולא רצחו ולא עשו כלום".

בני משפחתן מסרו כי השתיים חזרו לישראל על מנת להשתקם וברצונן "לשים את האירוע מאחוריהן". במהלך החקירה שנערכה בארגנטינה התגלה כי מלי תכננה את ההיעלמות בקפידה במשך למעלה משנה, משכה את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה שלה, ובאמצעותם מימנה את המסע לדרום אמריקה.