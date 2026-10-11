אירוע אלימות חמור התרחש בתוך שטח בית ספר, כאשר קטין בן 16 נדקר בצווארו על ידי צעיר בן 19 שפרץ לתוך המוסד החינוכי. האירוע הקשה החל כאשר קטטה אלימה התלקחה בין תלמידים בחצר ובמסדרונות בית הספר, ובמהלכה אף נעשה שימוש בגז מדמיע. תיעוד מטושטש חלקי מהתקרית מתפרסם בכתבה זו.

בעקבות הסכסוך שהתפתח במקום, הגיעו לבית הספר שני חשודים כשהם רכובים על גבי קטנוע, נכנסו לתוך השטח המעורער ואחד מהם שלף חפץ חד ודקר את הקטין בצווארו. הקורבן פונה במהירות לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

תיעוד מדרמטי ממצלמות האבטחה של בית הספר, בכפר אכסאל, מציג את השתלשלות האירועים בזמן אמת. בסרטון נראים החשודים כשהם פורצים ברגל לתוך חצר בית הספר בריצה מהירה דרך השער הפתוח. בהמשך התיעוד נראית מהומה רבת משתתפים בתוך המסדרונות והאזורים המקורים, כאשר הנוכחים במקום מנסים להתרחק מהאזור בעקבות השימוש בגז המדמיע שגרם לטשטוש ולבהלה. ברגעים שלאחר מכן נראים החשודים כשהם נמלטים בריצה חזרה אל מחוץ לחצר בית הספר דרך השערים במטרה לעלות על הקטנוע ולהימלט מהזירה.

חוקרי שוטרי המחוז הצפוני שנזעקו למקום בעקבות דיווח שהתקבל במוקד 100 פתחו בחקירה נמרצת, גבו עדויות ואספו ממצאים שהובילו לאיתורו ולמעצרו של החשוד בדקירה, תושב אכסאל בן 19. עם סיום שלב החקירה וגיבוש התשתית הראייתית, הגישה פרקליטות מחוז צפון הצהרת תובע נגד החשוד לקראת הגשת כתב אישום בנוף הגליל-נצרת. במשטרה שבים ומדגישים כי הם פועלים במאבק נחוש ובלתי מתפשר נגד גילויי אלימות ופורעי חוק, בפרט בתוך מוסדות חינוך, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והתלמידים ולהביא למיצוי הדין עם העבריינים