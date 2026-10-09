מגל מתנצל בפני משפחת ביבס: 'לא הייתה לי כוונה לפגוע'

ינון מגל ( צילום: פלאש 90 )

ינון מגל, מגיש התוכנית 'הפטריוטים' בערוץ 14, פרסם היום (שישי) סרטון המתעד את התנצלותו בפני בני משפחתה של שירי ביבס, בעקבות הסערה שעוררו דברים שאמר בשידור. במהלך המפגש עם דודו ובן דודו של שירי, הודה מגל כי פגע בבני המשפחה ובאנשים נוספים, אף שלטענתו הדברים הוצאו מהקשרם במסגרת מסע הסתה נגדו.

בפתח הסרטון פנה מגל לשני בני המשפחה, מאוריציו וג'ימי, והודה להם על שביקשו להיפגש עמו. "קודם כול תודה שבאתם, ואני מאוד שמח שבאתם ושביקשתם להיפגש, כי אני לא ידעתי מה לעשות", אמר. "נכנסתי לתוך סיטואציה שלא התכוונתי, ולא תכננתי, ולא רציתי, ופשוט נכנסתי לתוך איזשהו לופ, וזה יצא רע מאוד ופגעתי בהרבה מאוד אנשים". בהמשך הביע חרטה עמוקה על הפגיעה במשפחות: "בהזדמנות הזאת שאתם פה, אני רוצה להתנצל שפגעתי בכם. ואני מבקש שתמסרו גם לירדן, ועופרי, ולכל המשפחה, ולכל המשפחות, בשמי, שלא הייתה לי כוונה לפגוע".

- צילום: מתוך החשבון של ינון מגל ברשת X 10 10 0:00 / 2:52 ( צילום: מתוך החשבון של ינון מגל ברשת X )

מגל הסביר כי דבריו המקוריים עסקו בקמפיין שהתנהל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ולא נועדו לפגוע במשפחות. "נכנסתי לתוך איזה אירוע, כשדיברתי באופן כללי על הקמפיין שהיה נגד נתניהו, ואז בתוך השידור זה נכנס אל המשפחות, וכל מה שיצא בפרסום זה היה על המשפחות", הסביר.

6 הגיבורים מטיסת פליי דובאי קיבלו אות גבורה; זה מה שהם סיפרו דוד הכהן | 08.10.26

הוא הוסיף כי לאורך השנים פגש וראיין משפחות רבות, וכי הוא מודע היטב לעוצמת האסון והכאב שחוו. "לא הייתה לי כוונה לפגוע במשפחות. פגשתי הרבה משפחות במהלך השנים האחרונות, וראיינתי הרבה משפחות במהלך השנים האחרונות, ואני מבין את האסון ואת הכאב, ואת הדבר הנורא, וזה כואב לי מאוד שזה מה שגרמתי. זה קשה לי מאוד".

לדבריו, לאחר השידור הבהיר כי הוא מחריג את המשפחות מדבריו, אך ההבהרה לא זכתה לחשיפה מספקת והתקשורת כבר לא פרסמה זאת. מגל הודה כי עשה טעות כשלא אמר זאת מיד: "אני אחרי זה אמרתי שאני מחריג את המשפחות, אבל זה כבר היה מאוחר מדי, והתקשורת כבר לא פרסמו את זה וזה לא דובר. ועשיתי טעות שלא אמרתי את זה מיד. וזאת לא הייתה הכוונה שלי, ממש לא. אז סליחה".

ברשת X, שם פרסם מגל את הסרטון, הוא כתב: "בימים האחרונים מתנהל נגדי מסע הסתה שמוציא מהקשרם דברים שאמרתי. ובכל זאת, אמרתי דברים, והם פגעו באנשים. לכן שמחתי כשדוד ובן דוד של שירי ביבס ביקשו להפגש איתי. זו הייתה פגישה ארוכה, כואבת וטובה. וניצלתי את ההזדמנות כדי להתנצל בפניהם ובפני המשפחות שנפגעו. שתהיה שבת בראשית טובה לכולנו".

יצוין כי לפני כשבוע שלח העיתונאי רונן ברגמן למגל מכתב התראה חריף, שבו הציב שורת דרישות לביצוע בתוך שבעה ימים, לפני שינקוט נגדו הליכים משפטיים. במוקד המכתב נמצא אייטם ששודר בתוכנית 'הפטריוטים', שבו לטענת ברגמן הציג מגל אותו כמי שחשף כביכול את 'מבצע הביפרים' לפני ביצועו.