בית המשפט המחוזי מרכז-לוד גזר היום (רביעי) עונש מאסר עולם על ג'ייסון עודה, שהורשע לאחר ניהול הוכחות ברצח בנסיבות מחמירות של ילנה גרנברג ז"ל (27) בשנת 2022 ברחובות. בנוסף, השית עליו בית המשפט תשלום פיצוי מקסימלי למשפחה בסך 258 אלף שקלים.

עורכות הדין הינד נאבלסי, אפרת פאר-גרונדלנד ושחף קליינמן מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), שניהלו את ההליך, מסרו לאחר גזר הדין: "בית המשפט השית היום על הנאשם עונש של מאסר עולם, שהוא עונש חובה בגין רצח אכזרי ומתוכנן מראש של אישה".

עודה וילנה ז"ל הכירו כארבע שנים. במהלך תקופת החברות, ביקש עודה מילנה ז"ל מספר פעמים להיות עמה בזוגיות - וסורב.

בית המשפט ציין בגזר הדין כי "הנאשם גדע באכזריות את חייה של ילנה גרנברג, צעירה בת 27 שכל עתידה לפניה... מעשה הרצח קשה וחסר רחמים - הנאשם התנפל על המנוחה ברכב ודקר אותה מעל 10 דקירות באמצעות סכין חדה שרכש והכין מבעוד מועד, עד לצאת נשמתה".

לאחר הרצח, עודה לא הושיט לילנה ז"ל עזרה ואף נמנע מלנסות להצילה. הוא הוביל את גופתה בהתאם לתכנית הרצח שהגה למקום מבודד, שפך עליה כמות רבה של בנזין שהכין מראש והיה כפסע מהצתת הגופה. בגדיו היו ספוגים בדם המנוחה שהותז גם על כל רכבו.

בית המשפט הוסיף כי "הנאשם לא חס על המנוחה גם לאחר מותה, הוא הותירה שכובה בשטח עפר מכוסה בדמה ומלאת כוויות שנוצרו משפיכת הדלק, נטל ממנה כל אמצעי לזיהויה והעלים את חפציה האישיים שהיו כל עולמה - תיקה, מכשיר הטלפון והמחשב".

הפרקליטות הדגישה כי "הרשעתו וגזר דינו של הנאשם מבטאים את החומרה היתרה במעשה הרצח ומעבירים מסר כי יש להוקיע מעשים אלו ולהגן על קדושת החיים. הפרקליטות תמשיך במאבקה הבלתי מתפשר נגד אלימות בכלל וכלפי נשים בפרט, ותפעל למיצוי הדין עם האחראים".

עו"ד רותם אלוני, המייצגת את המשפחה מטעם הסיוע המשפטי של משרד המשפטים, מסרה: "היום סוף סוף ניתן גזר הדין שהמשפחה מחכה לו 4 שנים. מדובר ברוצח שניצל את ההליך המשפטי כדי להמשיך ולהסב כאב למשפחה, והשתמש בכל זכות או פרצה כדי להאריך את ההליך, וזאת למרות שהודה במעשים כבר בחקירה במשטרה".

עו"ד אלוני הוסיפה: "עבור המשפחה עינוי הדין הזה היה קשה מנשוא, וכעת המשפחה תצטרך למצוא את הכוחות להמשיך הלאה, לצד הזיכרון והגעגוע לילנה ז"ל".

בית המשפט קבע כי "הנאשם רצח את המנוחה אך משום שזו לא נענתה לו וגרמה לו לחוש דחוי ומתוסכל".