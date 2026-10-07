הותר לפרסום: פרופסור שחר נבו הוא המרצה למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן שהוגש נגדו כתב אישום חמור בגין תכנון פיגועים נגד מאות אזרחים ערבים בישראל.

פרקליטות מחוז מרכז הגישה את כתב האישום נגד המרצה בן ה-60 מפתח תקווה, אשר במשך מספר שנים הגה ותכנן תוכנית קיצונית ורצחנית שכינה "עי"ט" - ראשי תיבות של "עם יעשה טרנספר".

על פי כתב האישום, נבו תכנן לגייס 72 מחבלים יהודים שיחולקו ל-12 חוליות טרור, שיבצעו פיגועים המוניים בערים מעורבות וביישובים ערבים. התוכנית כללה רצח מאות רבות של אזרחי ישראל ערבים, לרבות בדואים, בכל רחבי הארץ וכן ערבים המתגוררים במזרח ירושלים ובאיזור יהודה ושומרון. מטרת התוכנית הייתה לגרום לבריחתם וגירושם לצמיתות לתחומי ירדן, לבנון ומדינות ערב.

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כתב האישום מייחס לנאשם ביצוע עבירות ביטחוניות של הכנה לביצוע מעשה טרור לפי חוק המאבק בטרור, סחיטה באיומים ושיבוש מהלכי משפט. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט לעצור אותו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו. בהחלטת בית המשפט קיים צו איסור פרסום על שמו של הנאשם, אך הותר לפרסום כי מדובר בפרופסור שחר נבו.

על פי הפרסום, על רקע מהומות "שומר חומות" ובהמשך, ביתר שאת על רקע מלחמת "חרבות ברזל", החליט הנאשם מתוך מניע לאומני-אידאולוגי לתכנן ולהוציא אל הפועל מעשי טרור רבים באופן סימולטני. התוכנית כללה גם תכנון לגייס סיוע מגורמים חתרניים שיגויסו מתוך צה"ל.

לפי הפרסום, איש לא נעתר ליוזמה המבהילה של המרצה. הנאשם אף ניסה לסחוט את משה פייגלין, אך ניסיונותיו לגייס תומכים לתוכניתו נכשלו. התיק נחקר על ידי ימ"ר מרכז במשטרת ישראל, שהצליחה לחשוף את התוכנית הרצחנית.

בעקבות הגשת כתב האישום, אוניברסיטת בר אילן הסירה את תמונתו של פרופסור נבו מאתר הסגל שלה. האוניברסיטה טרם פרסמה הודעה רשמית בנושא, אך הסרת התמונה מעידה על התנערות מהמרצה שתכנן את הפיגועים.